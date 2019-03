Ny mast har förbättrat mobiltelefonin i Jorm – men den lyser inte upp platserna med radioskugga

Det säger Marika Strandberg som är en av två som arrenderar Jormvattnets Fiskecamp tvärs över vägen från mobilmasten.

Hon berättar att det numera till exempel går att stå i telefonkö utan att behöva oroa sig för att bli nedkopplad.

Marikas kollega Emelie Rolandsson tycker att de ansvariga hos Telia var väl snabba när de redan 31 maj i fjol tog bort kopparnätet och med det hänvisade alla till mobiltelefoni eftersom fibernätet då inte var klart.

Nyligen var det en högtidlig invigning av mobilmasten under ledning av riksdagsledamoten Per Åsling (C) från Åse i Trångsviken, hans partikamrat Göran Espmark från Äspnäs och Telias informationschef Björn Berg.