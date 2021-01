Frysta såpbubblor och kokande vatten – så lätt gör du ditt egna konstverk när temperaturerna faller

På många håll i länet har det senaste veckan varit under 20 grader kallt. Då passar det alldeles utmärkt att väcka barnasinnet igen. Såpbubblor är inte enbart för sommaren och för barn. På vintern när det är minusgrader ute fryser de till is och blir till små isklot som kan hålla i dagar under rätt förutsättningar. Det räcker med några enstaka minusgrader för att bubblorna ska frysa, men allra vackrast fryser de när det är minst 15 grader kallt.

Ett tips är att göra en egen såpbubbleblandning. Använd gärna sugrör för att blåsa bubblor på den plats du vill att den ska landa.

Det här behöver du:

3 dl ljummet vatten

1,5 dl diskmedel

0,5 dl ljus sirap

0,5 tsk florsocker

En annan aktivitet som kräver lite mer försiktighet är kombinationen hett vatten och kall luft. Kokande vatten är uppdelat i mindre molekyler än kallt vatten och det gör att vattnet fryser snabbare. Det är helt ologiskt logiskt. Det som händer när du kastar ut hett vatten är att det blir snö. Men det är ändå viktigt att undvika riskera att få vattnet på sig.