Full fart inför årets skördefest: ”Det är viktigt att visa upp var maten kommer ifrån”

Det är bråda dagar i Hara. Under några veckors tid har mycket kretsat kring att hinna ställa i ordning gården för att kunna ta emot besökare under skördefesten. För Annika Tillman och Urban Persson på Nygårdens Limousiner är helgen en stor händelse. Då arrangeras det rundvandringar på gården, gårdsbutiken har förstås försäljning och man slår upp partytält för matservering med egen hamburgare, varmkorv och limousinwrap. Dessutom ponnyridning och lekhörna. Totalt engageras 16 personer på gården under skördefesten.

– Ikväll ska vi göra hamburgare. Och så ska jag göra svartvinbärsdricka. Så mycket som möjligt ska vara lokaltillverkat, säger Annika Tillman.

Hon återkommer flera gånger till hur mycket det är kvar att fixa innan gården är i skick för att ta emot besökare. Och allt det vanliga ska ju hinnas med också. Förra veckan gick fyra dagar åt till att skörda ensilage.

Ekonomiskt ger det ju merförsäljning men framförallt är det marknadsföring

Men de är luttrade. De har varit med på samtliga skördefester sedan starten 2014. Annat var det första året. Då var de inte beredda på den anstormning som väntade.

– Vi tänkte att det är väl kul om det dyker upp nån. När klockan var fem i så var hela vägen ner hit full av bilar. Vi har nog haft omkring 700–800 besökare varje år, säger Annika Tillman.

Som jämförelse nämner hon att en vanlig fredag då gårdsbutiken håller öppet är 15 besökare att betrakta som många. Så skördefesten är viktig.

– Ekonomiskt ger det ju merförsäljning men framförallt är det marknadsföring. Jag tycker om kundkontakten, att man får träffas och prata. Sedan tycker vi att det är viktigt att visa upp var maten kommer ifrån. Många är väldigt ovetande om hur det går till, de har aldrig varit på en gård, säger Annika Tillman och tillägger.

– Och så är ju skördefesten en trevlig grej.

För lite mer än tio år sedan stod gården inför ett vägval. Lägg ned eller hitta på något nytt. Att skicka djuren på slakt och vidare till försäljning gav för lite avkastning. Lösningen blev att förädla mer på gården och öka andelen kött som säljs direkt till kund. Urban gick en korvkurs och sedan 2011 säljer de egentillverkad korv, lufttorkat kött och olika rökta produkter via sin gårdsbutik. Därtill säljer de köttlådor med vakuumförpackade stycksaker.

– Vi hakade också på Reko-ring när det började. Där säljer vi mycket. Sedan säljer vi en del i matbutiken i Orrviken.

Idag är den ekonomiska situationen bättre och omkring 60 procent av det kött som gården producerar säljer de själva. Målet är att på egen hand sälja allt kött direkt till kund. Framöver siktar de på att bygga om bakstugan till gårdsbutik för att kunna utöka verksamheten lite till.

– Vi får se när det blir klart. Vi försöker att inte växa fortare än vad vi klarar av, säger Urban Persson.

Tips inför Skördefesten:

• Ta med kontanter.

• Alla djur på gårdarna är inte vana med hundar. Tänk på att inte låta din egen hund gå för nära djuren.

• Ta med en kylväska så håller sig varorna färska.

• Använd rejäla skor. Det kan bli lerigt och smutsigt.

• Alla gårdar har toalett av något slag, WC eller ett genuint utedass.

• Unna dig att inte ha bråttom.

• Samåk gärna för att spara på miljön och umgås med vänner på turen.

Källa: Torsta AB och Hushållningssällskapet