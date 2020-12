Fullsatta skidbussar i Åre trots pandemi: ”Det är totalt kaos”

Kön till Skistars skidbuss i Tegefjäll är lång strax innan klockan nio på morgonen. När den ordinarie bussen är full anländer en extrabuss som också den blir full.

– Det är nog många som tycker det är dåligt att bussarna fylls på till max, säger en Årebo som ÖP har pratat med.

Han vill inte uppge sitt namn för han menar att byn är liten och att man gör sig opopulär om man kritiserar Skistar. Han berättar att han häromdagen skulle ta skidbussen med sina barn.

– Vi var på plats i god tid innan bussen skulle gå. Kön fylldes på mer och mer och folk stod tätt inpå varandra i väntan på transport, säger han.

Handlar det inte om eget ansvar och att hålla distans när man väntar på en buss?

– Jag kan tycka att borde finnas någon från Skistar som hjälper till med det, håller lite ordning och ser till att det inte blir så här.

Personen som ÖP har pratat med tycker också att det borde regleras hur många som får resa med skidbussen samtidigt i dessa tider.

– Man borde kryssa vartannat säte så att det inte blir fullt. Nu fyller man upp varenda sittplats, säger han och fortsätter:

– Jag vill inte gnälla, jag tycker Skistar ordnat det väldigt bra med liftköerna, men vad gäller skidbussarna är det totalt kaos. Jag tycker inte det fungerar. Jag vet att Skistar sätter in extrabussar, men uppenbarligen behöver de sätta in ännu fler.

Nu fyller man upp varenda sittplats

Sebastian Thomasson, destinationschef på Skistar i Åre, svarar på kritiken:

– Jag har haft kontakt med bussbolaget som vi anlitar och de har inte tagit in fler personer än vi har sittplatser för.

Men är det rimligt att ha en person på varje säte i dessa pandemitider?

– Det bussbolag som vi anlitar följer de riktlinjer som finns för lokaltrafik, precis på samma sätt som ett bussbolag i Stockholm eller någon annan stad.

Sebastian Thomasson uppger att han inte nåtts av någon information om att det varit trångt på skidbussarna i Åre.

– Märker vi att det är ett högt tryck så finns det två extrabussar som vi kan sätta in. Och det har vi gjort nu under julhelgen också. Vi för dessutom en löpande dialog med bussbolaget och får vi in några klagomål via vår kundtjänst så meddelar vi bussbolaget det.

Känner man att det här blir trångt så kan man välja att ta nästa buss

Sebastian Thomasson betonar vikten av att individen själv har ett ansvar.

– Känner man att det här blir trångt så kan man välja att ta nästa buss. Vi följer gästflödet dag för dag och jag tycker att våra gäster är duktiga på att hålla avstånd och följa riktlinjer och rekommendationer. Det är viktigt med ett samspel på våra destinationer.

ÖP har pratat med en chaufför som kör Skistars skidbussar i Åre.

– Det är mer eller mindre fullt i bussarna och folk på varje sittplats.

Känns det ok i dessa pandemitider tycker du?

– Vi är anlitade av Skistar och vi följer deras direktiv, så det får du ta med dem, säger han.