Jon Henrik Fjällgren om nya låten: "Kommer bli en liten chock"

Konkurrensen lär bli tuff. Det står klart sedan SVT avslöjat 2019 års deltagarlisa med tre tidigare vinnare, flera tunga veteraner och lovande debutanter.

Anna Bergendahl tog hem Melodifestivalen 2010 med låten "This is my life". I Eurovision Song Contest slutade hon på en blygsam elfteplats i semifinalen och Sverige missade finalen för första gången.

Men den nya låten "Ashes to ashes", skriven tillsammans med Bobby Ljunggren och Thomas G:son, fick henne att återvända.

– Den känns på något vis ostoppbar och jag kunde inte tacka nej till den. Det är en upptempolåt som ger mig väldigt mycket styrka, ljus och hopp och jag hoppas att jag kan ge det till dem som lyssnar också, säger hon.

"Gick igång på direkt"

Martin Stenmarck, som vann Melodifestivalen 2005 med "Las Vegas", har en liknande motivation.

– Jag ställer upp igen för att det är en fantastisk låt som Uno Svenningsson spelade upp för mig, det var en viktig låt. Första gången jag var med ville jag bevisa någonting, den här gången vill jag berätta någonting, säger han.

Arvingarna vann med klassikern "Eloise" 1993. Nya "I do" ger samma känsla, enligt bandets basist Casper Janebrink.

– Det är en härlig låt som vi alla gick igång på direkt när vi hörde den, det har väl egentligen bara hänt en gång tidigare och det var när vi fick "Eloise" till oss, säger han.

Jon Henrik Fjällgren har både en andra- och tredjeplats på sin meritlista – och i presentationen beskrivs hans bidrag "Norrsken" som "Kygo möter Karesuando".

– Det är ju en lite ny grej med den här låten, det kommer nog att bli en liten chock för de flesta. Och det är nog en liten chock för mig också, faktiskt. Så jag kommer nog att vara mer nervös i år faktiskt än jag varit förut.

Yngst ställs mot äldst

En annan tung comeback står 86-årige skådespelaren och sångaren Jan Malmsjö för. Efter 50 år är han tillbaka i tävlingen. Senast hamnade han på en andraplats i Melodifestivalen 1969 med låten "Hej clown", efter att först ha fått lika många poäng som Tommy Körbergs "Judy min vän" och sedan förlorat i den andra omröstningen. Men på frågan om han vill vinna skrattar han bara.

– Jag har inte ens snuddat vid tanken!

I Malmö Arena ställs Malmsjö mot 15-åriga debutanten Malou Prytz, årets yngsta deltagare som fyller 16 år först under finalveckan.

– Det känns jättemäktigt att få vara här. Det är en fantastiskt stor möjlighet, speciellt i så tidig ålder, säger hon.

Även Ann-Louise Hanson medverkar – för fjortonde gången. En annan veteran i sammanhanget är Andreas Johnson, som deltar för sjunde gången.

Melodifestivalen 2019 leds av artisterna Eric Saade och Sarah Dawn Finer samt komikerna Marika Carlsson och Kodjo Akolor. Den första deltävlingen hålls i Göteborg den 2 februari.

Sofia Sundström/TT

Sara Ullberg/TT

Björn Berglund/TT

Fakta: Alla bidrag i Melodifestivalen

Deltävling 1 Göteborg 2/2

Anna Bergendahl: "Ashes to ashes"

Nano: "Chasing rivers"

Mohombi: "Hello"

Zeana featuring Anis Don Demina: "Mina bränder"

Arja Saijonmaa: "Mina fyra årstider"

High 15: "No drama"

Wiktoria: "Not with me"

Deltävling 2 Malmö 9/2

Andreas Johnson: "Army of us"

Hanna Ferm & Liamoo: "Hold you"

Malou Prytz: "I do me"

Oscar Enestad: "I love it"

Jan Malmsjö: "Leva livet"

Vlad Reiser: "Nakna i regnet"

Margaret: "Tempo"

Deltävling 3 Leksand 16/2:

Dolly Style: "Habibi"

Martin Stenmarck: "Låt skiten brinna"

Jon Henrik Fjällgren: "Norrsken"

Omar: "Om igen"

The Lovers of Valdaro: "Somebody wants"

Lina Hedlund: "Victorious"

Rebecka Karlsson: "Who I am"

Deltävling 4 Lidköping 23/2:

Arvingarna: "I do"

Anton Hagman: "Känner dig"

Ann-Louise Hanson: "Kärleken finns kvar"

Bishara: "On my own"

Pagan Fury: "Stormbringer"

John Lundvik: "Too late for love"

Lisa Ajax: "Torn"