Jon Henrik Fjällgren slår ett slag för jämställdhet – stöttar FN-kampanj

– Både män och kvinnor har rätten att känna sig fria och leva ett liv i trygghet, fritt från våld, trakasserier och diskriminering. Det kallas för jämställdhet. Därför är jag en HeForShe, skriver Jon Henrik Fjällgren i inlägget.

Kampanjen He for she lanserades av FN-organisationen UN Women 2014 för engagera människor i jämställdhetsfrågan.

”Vi vill skapa en plattform utifrån vilken vi kan jobba tillsammans med regeringsföreträdare, övriga civilsamhället, universitet, skolor och idrottsföreningar för att bidra till att jämställdhet blir en realitet i Sverige,” skriver UN Women svenska kommitté på sin hemsida.

Kampanjen He for she har sedan lanseringen fått stor uppmärksamhet. Bland annat genom UN Womens Goodwill-ambassadör Emma Watsons tal i FN.

Se hennes tal i spelaren nedan:

Emma Watson inleder sitt tal med att FN-organisationen vill att så många män som möjligt förespråkar kampanjen och nu slår melodifestivalen aktuella Jon Henrik Fjällgren ett slag för jämställdhet genom att visa sitt stöd för He for she.