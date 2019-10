Gehrkes plan för att rädda Jämtlands negativa trend: "Måste vrida upp den fysiska kontakten"

Jämtland Basket vände sin negativa trend mot Norrköping när de segrade förra veckan. När de gästade Borås under onsdagskvällen var de tillbaka i det negativa spåret igen när hemmalaget segrade med 94-79.

Gehrke börjar se en trend i vad som kan ligga bakom Jämtlands negativa spiral även om han inte kan peka ut det helt och hållet.

– Det såg tyvärr likadant ut som de senaste matcherna. Vi har haft alldeles för korta stunder av spel med hög intensitet och fokus. Vi sätter oss själva i situationer där vi måste gräva oss ur det. När vi hamnar i en situation då vi känner att: nu finns det ingenting att förlora då trycker vi på och har rätt intensitet och energi när vi spelar men sen faller vi tillbaka till det här och det händer i alla matcher vi gör nu, säger Gehrke.

Jämtland hade en fin försäsong men sedan säsongen i ligan startade har de haft det svårt att hitta tillbaka till det spelet. Däremot har dels skador och annat stoppat de på vägen som gjort att spelet har förändrats. Skadade Dawson byttes ut mot Toomas Raadiik som dels ersatt Dawson.

– Hade jag haft ett svar skulle jag förstås säga det och fixa det här. Jag känner någonstans sedan Toomas kom in att vi haft ganska mycket fokus på att försöka få honom in i vad vi vill göra. Det har gjort att fokus har legat mycket på vad vi gör men inget fokus har legat på att inte tillåta någon att göra det, säger han.

Jämtland fick det svårt att sätta skotten trots att de stundtals gav Borås en match så saknade de intensiteten och det fysiska spelet mot hemmalaget som spelade offensivt.

Efter förlusten mot Borås kommer Gehrke ändra fokus på träningarna framöver.

– På våra träningar har vi inte haft fokus på intensitet och fysikalitet. Därför klarade vi inte av att slå ett enkelt pass eller det fysiska spelet. Under de kommande två veckorna kommer vi att vrida upp den fysiska kontakten och att våga foula varandra, säger han och fortsätter:

– Vi har varit för snälla mot varandra under träningarna. Under alla de här matcherna så märker vi att när vi vrider upp intensiteten och den fysiska kontakten då ger vi oss själva chansen att spela men problemet är att vi hamnat för långt efter i matcherna . Vi måste börja med det fysiska spelet. För att inte hamna i de här situationerna måste vi orka och våga göra det på träningarna mycket mer, säger han.

Gehrke ifrågasätter sig själv.

– Jag måste se mig själv i spegeln och fråga: "Har jag lagt för mycket fokus på fel saker?" Jag kan inte säga något annat. Man kan tycka att spelarna borde förstå det själva men gör man inte rätt grejer på träningarna då kan det få en konsekvens och jag tror det här är konsekvensen. Nu får vi lägga de taktiska bitarna åt sidan och komma in med det det fysiska spelet och energin, säger han.

