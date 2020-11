Genrepet inför Premier Leagues första match någonsin spelades i Offerdal: ”Gjorde mitt livs match”

Tränare i Offerdal på den tiden var Olof Andersson, han var också en av tre personer som tillsammans lyckades locka Sheffield United till Offerdalshägna.

– Det var jag, ordföranden Sven-Erik Häggkvist och Kåre Svedberg. Vi fick en förfrågan av ett företag i Örnsköldsvik och vi nappade. Vi tog upp det på ett möte och vi ville testa. Det var värt att prova.

– Det var mycket jobb för att få ihop pengarna men också en väldig morot för hela föreningen.

Det blev en vinstaffär för klubben. Offerdal betalade, enligt uppgift, runt 50 000–60 000 kronor för att ”The Blades” skulle komma på besök. Pengar som de senare tjänade in under en stor danstillställning på kvällen efter matchen.

– När matchen väl började hade vi fått in pengar som täckte allt. Det var bara pluspengar efter det.

Det var inte bara positiva tongångar i laget inför matchen.

– En del ville inte vara med och spela alls. Vi hade en stor trupp på den tiden, kanske 28 stycken. Jag tror det var sju som sa nej.

Ulf Kvarnlöf från IFK Östersund lånades in för just den matchen.

– Han är en barndomskamrat till mig, han är från Rönnöfors precis som jag. Han har alltid ställt upp genom åren, säger Andersson.

Sheffield United var som väntat ett klart bättre lag på planen men de förstod att det var mer än fotboll de skulle bjuda på. Även lite underhållning och spänning.

– De gick inte på full fart. Det märktes att det var ett bra lag. De hade kunnat göra fler mål. De var ganska snäll mot oss och låg inte på alltför hårt.

Jimi Eiremo var en av Offerdals spelare i den matchen, 25 juli 1992. Han var endast 15 år gammal.

– Mina favoritlag är ÖFK, Leksand och Sheffield United, säger Jimi Eiremo när Sporten når honom.

Eiremo som senare skulle få en lång karriär inom fotbollen i länet. Med spel i bland annat ÖFK och KD.

– Jag gjorde debut året innan den matchen och 1992 blev min andra säsong i A-laget. Då var jag ordinarie också.

Dessutom fick Ingemar Eriksson och Markus Jönsson, 16 respektive 17 år unga spela matchen. Jimi Eiremo minns att det var ett starkt lag som de mötte och att Offerdal hade svårt att hänga med. Men också vilken häftig tillställning det var för bygden.

– Det var väldigt stort för hela byn. Det var första gången det var ett så stort lag var på besök.

Matchen haussades upp som ”Fotbollsfesten” och förutom dans samt själva matchen var det även kommunmästerskap i straffskytte mot den forne landslagsmålvakten Ronnie Hellström. Hans syster bodde i Offerdal under den här tiden och då hjälpte den förra stormålvakten till när han var på besök i Änge.

Och det spektakulära stannade inte där. Matchbollen lämnades sedan av fallskärmshoppare.

Men matchen fick däremot ingen oväntad utgång. Sheffield United vann övertygande, men en sak stack ut för Jimi Eiremo och Olof Andersson.

– Per Johan var otroligt bra i den matchen. Vi spelade ändå i division fem då och lyckades hålla ner siffrorna, menar Eiremo.

– Han gjorde en jättematch, säger Andersson.

Den Per Johan som åsyftas är Offerdalsmålvakten, som heter Göransson i efternamn. Efter matchen hyllades han i tidningarna. I ÖP kallades han dock lite missvisande för ”Stjärna”.

– Reportern hörde fel. Han kallades Perna, inte Stjärna, säger Jimi Eiremo.

Offerdals egen Stjärna stal showen

Det felaktigt uppfattade smeknamnet kunde Per Johan Göransson leva med. Det var en match han aldrig kommer glömma.

– Det var mitt livs match, säger ”Perna”.

– Jag minns matchen väldigt väl. Det var skitspännande, jag tränade lite extra för att vara i form under sommaren inför den matchen.

Spelmässigt förstod Offerdal att det skulle bli tufft. Det skiljde många divisioner och träningstimmar mellan lagen.

– Vi hade inte många passningar inom laget innan vi förlorade bollen. Det small efter bara någon minut. Jag hade lite tur redan i början och fick göra någon räddning. Efter det stegrade formen för mig.

Vid ställningen 1–0 till Sheffield fick engelsmännen en straff.

– Jag var varm i kläderna då. Jag gick åt rätt håll och fick handen på bollen. Men den gick in.

– Jag kände mig stark ändå.

Han fick göra mängder med räddningar. Sheffield United tryckte på och hade bland annat 19–0 i hörnor.

– En räddning minns jag så himla väl, jag var i ett flow, vilket jag aldrig hade varit tidigare. Då kände jag att det inte spelar någon roll vad jag gör, jag räddar ändå.

– Det var ett skott som gick mot vänstra krysset. Så jag slängde mig åt det hållet, men hamnade lite fel. Jag roterade men fick ändå baksidan av näven på bollen. Jag räddade bollen och jag hade nya målvaktshandskar den dagen som hjälpte mig.

Det var strax över 1 000 personer som hade tagit sig till matchen på Offerdalshägna.

– Jag kände nästan alla som var där. Det var speciellt, säger Per Johan Göransson.

Stora stjärnan i ”The blades” var anfallaren Brian Deane. Det snackades om att han skulle ta en plats i Englands landslag. Deane har, utöver den här matchen, en annan ganska märklig koppling till Jämtland.

Men det gäller en tid långt efter den här matchen och även efter att hans spelarkarriär tagit slut. Vi kommer tillbaka till den lite senare.

– Jag minns rätt lite av Sverige. Jag minns att vi bodde på ett ställe som hette Kramfors. Vi tränade där och det var ljust dygnet runt. Det var ett otroligt tyst ställe. Det var inte en enda person på stan, det enda som hördes var när tåget kom förbi, säger Brian Deane när Sporten når honom 28 år efter Sverigebesöket.

Laget spelade tre matcher i Sverige den sommaren, först Friska Viljor i Örnsköldsvik sedan Bräcke och sist mot Offerdal.

Han gjorde ett mål i matchen mot Offerdal.

– Det var roligt att komma bort och se andra länder. Först och främst handlade det om försäsongsträning. Men det var alltid kul att komma till Sverige. Matcherna var tuffa.

Han återvände senare till Sverige vid flera tillfällen. Det var vanligt att engelska lag åkte till Sverige för försäsongsträning under 1990-talet.

– Jag insåg att kvalitén blev bättre för varje gång vi kom till Sverige.

Deane bildade ett giftigt anfallspar med åldermannen Alan Cork, 39 år. I texterna inför matchen mot Offerdal spekulerades det om att Deane skulle få en plats i Englands landslag. Det skulle bara bli tre A-landskamper för honom.

Samarbetet med Cork var givande för Deane.

– Alan var mycket äldre än mig. Men jag kunde lära mig mycket av honom. Han var skicklig på hur man skulle röra sig i boxen. Trots åldern var han fortfarande vass då. Han blev min tränare också, senare i min karriär. I Leicester.

Brian Deane gjorde, bara någon vecka efter matchen på Offerdalshägna, mål i premiärmatchen mot Manchester United i engelska ligan. Ett speciellt mål. Det var nämligen det första målet någonsin i Premier League.

Sheffield United vann den matchen med 2–1. Deane gjorde båda målen.

– Jag har fått frågan många gånger om det där målet. Det målet är en stor del av min historia. Något som definierar mig och det är fantastiskt att ha varit med om det. Att vara förknippad till världens bästa fotbollsliga är inte fy skam.

Målet satte också avtryck i Offerdal.

– Det minns jag också. Att vi pratade senare under säsongen i England. Att det inte var så längesen de var här och spelade, säger Offerdals tränare vid den tiden, Olof Andersson.

Brian Deanes karriär tog slut i just Sheffield United, 2006. Sex år senare fick han chansen att träna Sarpsborg i Norge. Han behövde en assisterande tränare och fick då med sig unge Ian Burchnall.

– Brian hade alltid ett stort hjärta pumpande för Sheffield United, säger Ian Burchnall som var tränare i ÖFK under två års tid och gjorde en säsong tillsammans med Deane i Sarpsborg.

Deane gjorde bara en säsong i Norge.

– Jag älskade tiden i Norge. Jag fick med mig mycket därifrån, även utanför fotbollsplanen.

Några år senare fick Brian Deane chansen att bli tränare för Leeds Uniteds ungdomsorganisation. Han jobbar numera även en del med ett PR-företag som inriktar sig på fotboll och media.

Och han gläds åt Sheffield Uniteds framgångar. Laget var nykomlingar i Premier League förra säsongen och slutade nia i tabellen.

– Tränaren Chris Wilder och jag är bra kompisar. Vi spelade tillsammans och är lika gamla. Jag kommer alltid att ha fina minnen från Sheffield United. Jag är väldigt glad att det går så bra för klubben just nu, säger Brian Deane.

Matchen slutade 4–0 till Sheffield United mot Offerdal den julieftermiddagen 1992. Offerdals IF som ställdes mot ukrainskt motstånd de två följande åren. Först FSC Bukovyna Tjernivtsi och sedan även FK Tjornomorets Odessa.

I Odessa fanns Ballon dÓr-vinnaren Igor Belanov med. Men det är en helt annan historia.

Olof Andersson tränar fortfarande ungdomslag i Offerdals IF och har gjort det de senaste 30 åren från och till.

– Det är kul att se tillbaka på den tiden. Vi hade många spelare i både A-laget och B-laget. Och det var roligt att få möta alla dessa bra lag från utlandet.

Offerdals IF–Sheffield United 0–4 (0–2)

Målskyttar: Ian Bryson, Brian Deane, Glyn Hodges, Mike Lake.

Hörnor: 0–19

Domare: Göran Mattsson, Offerdal.

Fakta Premier League:

Innan säsongen 1992/93 hette Englands högstaliga: Football League First Division. Men klubbarna drog sig ur The Football League och bildade den nya ligan, Premier League. Ett sätt att få in mer pengar, främst via lukrativa TV-avtal. Ligans första säsong var 1992/93 och bestod då av de 22 bästa lagen i England. Senare ändrades antalet lag till 20 stycken.