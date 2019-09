Ghoddos-affären tynger ÖFK:s redan kritiska läge: "Vi måste få in 15 miljoner kronor"

– Det rör sig om 15 miljoner på intäktssidan. Då pratar vi om pengar från både investerare, matchintäkter, våra egna kampanjer och gåvor, säger styrelseledamoten Maria Wilén.

Styrelsen är hårt pressad.

– Vi jobbar dag och natt för att lösa situationen. På många fronter och med alla som kan tänka sig ställa upp för ÖFK, berättar Maria Wilén.

Förutom ebb i kassan hänger också Ghoddos-affären som ett stort orosmoln över klubben.

– Domen från Fifa var det sista vi behövde i en redan besvärlig situation.

Fifa-domen mot Saman Ghoddos talar om 40 miljoner kronor i böter mot spelaren. Ett överklagande färdigställs i dagarna från ÖFK.

– Vi tror inte domen står fast. Ändå måste vi agera som om klubben kan hamna i ett läge där ÖFK blir solidariskt betalningsansvarig, fortsätter Maria Wilén.

Därför har styrelsen nu beslutat upprätta en kontrollbalansräkning per 31 augusti i fotbollsaktiebolaget. Det görs med hänvisning till Ghoddos-affären. Målet är att skydda styrelseledamöterna från ett eventuellt personligt betalningsansvar.

Men också för att klubben ska ges tid – enligt regelverket åtta månader – för att få fram nytt friskt kapital.

– Så ser aktiebolagslagen ut. Det är inte märkligt, utan en del av att driva ett aktiebolag, är Maria Walléns kommentarer.

Döms Ghoddos och ÖFK att ersätta den spanska klubben Huesca, riskerar ÖFK Elitfotboll AB gå i konkurs. Men om en kontrollbalansräkning gjorts i förväg slipper åtminstone styrelsens ledamöter bli betalningsansvariga.

ÖFK Elitfotboll AB har i dagsläget tre styrelseledamöter, men ingen vd. Bo Ottosson är ordförande, Maria Wilén ledamot och Peter Ejde Rung är suppleant.

– Vi jobbar även med frågan om att kunna rekrytera flera ledamöter, men allt kan inte lösas på en gång.

ÖFK har leverantörsskulder motsvarande 700 000 kronor till Östersunds kommun. Hyror som i nuläget inte kan betalas. På frågan om vilka fler obetalda skulder som finns, passar Maria Wilén.

– Vi redovisar ekonomin så långt möjligt på vårt medlemsmöte den 17 september, blir svaret.

Maria Wilén betonar att styrelsen fortsätter dra ner på utgifterna.

– Från maj i år till maj nästa år kommer vi redovisa 15-17 miljoner lägre kostnadsmassa. Och mer väntar. Den budget som nu görs läggs i storleksordningen 50-60 miljoner kronor totalt för att driva verksamheten 2020.

Det här kan jämföras vid innevarande årsbudget som landade på 88 miljoner, medan siffrorna för 2018 var 141 miljoner. Här är det verkligen åtstramning.

När det gäller elitlicensen för nästa år lämnas uppgifter årligen in till Svensk Elitfotboll, SEF, senast den 15 oktober. SEF har i det här fallet att ta ställning till hur klubbens ekonomi såg ut, just per den 31 augusti 2019.

Fakta kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning skall enligt aktiebolagslagen upprättas när det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital.

Hamnar ett bolag på obestånd och inte kan drivas vidare riskerar både styrelse och vd personligt betalningsansvar om inte reglerna för kontrollbalansräkning följs.

När ÖFK nu upprättar kontrollbalansräkning för Ghoddos-affären är det bland annat för att minimera de enskilda styrelseledamöternas risk att bli ersättningsskyldiga om Fifas dom står fast.

Regler om upprättande av kontrollbalansräkning är parallellt till även för att skydda det aktuella bolagets fordringsägare.