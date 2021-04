Gif Sundsvalls premiärmatch flyttas efter snöovädret: "Ett helt riktigt beslut"

Under måndagen drog ett stort snöoväder in över Sundsvall och det föll stora mängder nysnö över staden. NP3 Arena var en av många platser där man fick skotta under dagen, för att kunna göra planen spelduglig.

På tisdagskvällen skulle Gif Sundsvall spelat seriepremiären mot Helsingborg på NP3, men under förmiddagen kom beskedet att det inte blir av. Helsingborgs IF meddelar via sin hemsida att matchen flyttas, då konstgräset har släppt på arenan efter snöfallet och skaderisken bedöms därför vara för stor.

Istället kommer matchen spelas 30 mil söderut, då Studenternas i Uppsala blir ny spelplats. Detta när Giffarnas reservarena, Jämtkraft Arena i Östersund, inte heller kan garanteras vara spelduglig till tisdag kväll på grund av snöfall även där, skriver Sportbladet.

– Det är ett helt riktigt beslut. Man lider ju med Giffarna mest, vi ska ju bara spela där en gång denna säsong, säger Helsingborgs tränare Jörgen Lennartsson till Sportbladet.

Lennartsson konstaterar samtidigt att det inte finns mycket att göra åt situationen.

– Det är bara att gilla läget. Det är signal till Sundsvalls kommun att man kanske borde bytt mattan tidigare, säger Jörgen Lennartsson till Sportbladet.