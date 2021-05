Givmilda östersundare skänker tonvis med kläder och husgeråd: "Ökat otroligt mycket”

Under pandemin har folk haft mer tid till att städa i garderober och garage. Det märks tydligt hos PMU Second hand i Östersund.

Butikschefen Emma Gustafsson berättar att man dagligen får in stora mängder med kläder, möbler och husgeråd som ska sorteras, prissättas och säljas. Överskottet går sedan till både nationellt och internationellt hjälparbete.

– Det är våra fantastiska gåvogivare som samlat in detta. Det är bra ur miljösynpunkt att sakerna inte slängs. Även om östersundarna är duktiga på att skänka kan vi bli bättre på att köpa begagnat.

Tidigare har PMU haft återkommande problem med inbrott och skadegörelse i sina insamlingsbehållare för kläder och textilier. Men sedan behållarna bytts ut till mer svårforcerade varianter har situationen förbättrats.

– Det har egentligen inte varit något problem då vi har gåvomottagningen öppen 6 dagar i veckan, där vi dessutom har möjlighet att tacka givarna personligen.

Via sina insamlingsbehållare får PMU Second hand i Östersund in runt 25 ton kläder och textilier om året. Till det kommer den stora mängden som lämnas in personligen till gåvomottagningen.

– Vi har som mål att sortera 1 ton om dagen. Det är sådana mängder att det inte går att beskriva om man inte är uppe i det, säger Emma Gustafsson.