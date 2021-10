Gjorde stor succé utomlands – ÖIK plockar in poängmaskin: ”Intensiv spelare med fina händer”

Den 30-årige forwarden Linus Lundström har varit en säker poängplockare under karriären. De senaste nio åren har han spelat utomlands, i Österrike, Italien och Tyskland. Han har snittat över en poäng per match under dessa åren, imponerade siffror.

– Det är en spännande spelare som vänder hem till Sverige igen efter att ha samlat på sig mängder av erfarenhet utomlands. Linus är en intensiv spelare med fina händer som är van att leverera poäng. Han kan användas både som center och ytterforward och hans rutin blir självklart nyttig när vi jagar en lång säsong, säger Per Tagesson, sportchef i ÖIK, i ett pressmeddelande.

Högerskytten kommer från Skellefteå och är fostrad i Skellefteå AIK:s organisation. Innan flyttlasset gick till utlandet levererade han vassa siffror på division 1-nivå, i bland annat Hudiksvall HC.

Han ser fram emot utmaningen att "komma hem" till Sverige och spela i ÖIK under resten av säsongen.

– Jag har bara hört bra saker om föreningen och staden. Jag fick ett riktigt bra intryck när jag pratade med "Taggen" om föreningens ambitioner. Jag har bara spelat i den gamla ishallen, och faktiskt även varit där på hockeyskola när jag var liten, menar Linus Lundström.

Han vill bidra i offensiven och med hårt arbete på isen. Och kanske kan han kommunicera till lagkamraterna på ett bättre sätt än på länge.

– Efter nio år utomlands ska det bli skönt att förstå exakt allt i omklädningsrummet igen, haha, säger Lundström i ett pressmeddelande.