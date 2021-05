Glädjebeskedet för badsugna: Då ska Storsjöbadet öppna utomhusbassängen

I mitten på juni hoppas Storsjöbadet kunna slå upp dörrarna för allmänheten att besöka utomhusbassängen på ett smittsäkert sätt. Det blir i sådana fall första gången som andra än föreningsaktiva och skolelever får tillgång till badet sedan 24 november förra året. Det var då som kommunens badhus stängde för allmänheten för att minska smittspridningen av covid-19.

Efter att ha sneglat på andra kommuner i Sverige har det tagits fram ett förslag om att så smått kunna öppna igen. Att slå upp portarna för inomhusdelen lär bli svårt då rådande restriktioner innebär att varje besökare ska kunna disponera åtminstone 10 kvadratmeter.

– Då handlar det om att man bara kan ta in tio personer på hela badet inomhus och då valde man att göra det här utomhus i stället, säger Per Lundgren (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Östersunds kommun.

Det kommer nu att bli en egen entré från utsidan, att man betalar där och går in för att få bada i poolen. Det ska även finnas tillgång till duschar och omklädningsrum.

I och med att bara delar av badhuset kommer att öppna så sänks entrékostnaden. Från den ordinarie sommarkostnaden på 140 kronor för vuxna, till 80 kronor. För barn 3 till 17 år sänks kostnaden från 70 till 40 kronor.

Kommunen siktar på att öppna Storsjöbadets utomhusdel mellan 7 juni och 29 augusti. Ett bättre smittläge och eventuella förändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer skulle kunna göra att även inomhusdelen kan öppnas för allmänheten, men det är inget som går att slå fast i nuläget.

– Men det är roligt att släppa en nyhet att det i alla fall blir ett utebad. Det är i alla fall någonting i dessa tider, säger Per Lundgren.