GRAFIK: Hit räcker ÖFK:s form – så här kommer allsvenskan sluta

Nej, vi kan förstås inte sia in i framtiden. Men utifrån de fakta som finns på bordet, kan vi i alla fall slänga fram en teori om hur allsvenskan kommer sluta.

Vi har tagit fram en tabell som pekar på hur lagen placerar sig efter sista omgången, baserat på formen de senaste fem omgångarna.

Men till att börja med kan vi konstatera att den nuvarande tabellen ser ut så här:

Vi kan slå fast att den stora spänningen består i striden om att undvika de två nedflyttningsplatserna, och kvalplatsen nedåt, i botten, samt att nå de två Europaplatserna bakom Malmö, som redan har trygg marginal för att säkra kvalspel till Champions League.

För ÖFK finns det fortfarande känning på högre placeringar. En formkurva kan ställa till det rejält längre upp i tabellen.

Men baserat på lagens nuvarande form kastas alltså tabellen om en del. Titta bara här:

För ögats skull ger vi dig tabellförändringen i grafiken nedan:

30 omgångar in kan vi konstatera att det, om lagens exakta form håller i sig, blir Kalmar och Falkenberg som åker ur. Varberg får kvala för att hänga kvar, efter en målskillnadsaffär mot Helsingborg. Den stora klättringen står AIK för. Det är seriens formstarkaste lag, och når enligt den här beräkningen faktiskt Europaspel.

ÖFK:s form då? Den räcker i nuläget inte till någon klättring. De tappar faktiskt en placering enligt formkurvan. I nuvarande formsnitt så tar de 1,6 poäng per match, och i snitt gör ÖFK 1,2 mål och släpper in ett. Avrundat ger det ÖFK 10 återstående poäng och ytterligare sju gjorda mål och sex insläppta under slutomgångarna.

Det här var kanske inte glädjande läsning för ÖFK-supportern, men skulle vi utöka den här undersökningen till att gälla för de senaste tio matcherna – är ÖFK faktiskt seriens mest formstarka lag med 21 poäng. Nu har vi velat använda ett mer aktuellt mått, och därför har det inte gjorts.