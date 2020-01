Grammisvinnare och legendarisk saxofonstjärna till Östersund – här är programmet för jazzvåren i Jämtland

Först ut är stekheta Amanda Ginsburg med sin kvartett.

Efter att hon släppt sitt debutalbum ”Jag har funderat på en sak” 2018 har hon på kort tid skördat mängder av lagrar inom jazzgenren, med tv-framträdanden, priser och stipendier om vartannat. Fjolårets grammis för bästa jazzalbum är bara det senaste i raden.

Bland de andra artisterna är ”Kustbandet From Ragtime to Swing” ett av de som kommer att stå för de riktigt gamla klassikerna, från förbudstidens Chicago, syndens New Orleans och swingerans Harlem.

En av de obligatoriska amerikanska gästerna är Dick Oatts, som gör sällskap med bandet High Coast Jazz Orchestra för att fira att altsaxofonisten Charlie parker skulle ha fyllt 100 år i år. En annan amerikan är pianisten och sångerskan Champian Fulton, som även hon kommer att göra en historiskt inspirerad spelning, men då med soundet från kvinnliga amerikanska jazzlegendarer i fokus.

Något som har blivit en tradition på senare år och kommer att upprepas denna gång, är att Östersunds kulturskola kommer att göra stjärnorna sällskap i programmet och genomföra en egen jazzkonsert på Gamla Tingshuset, där elever och lärare tillsammans visar vad de går för inom genren.

Sammanlagt består jazzhösten av åtta konserter, vilket är en mindre än planerat eftersom konserten med Swedish Woodwind, planerat till Gamla Tingshuset 5 maj, har strukits ur programmet.

Här är hela Jazz i Jemtlands vårprogram:

28 januari, klockan 19.30 på Gamla Teatern: Amanda Ginsburg kvartett.

4 februari, klockan 19.30 på Gamla Teatern: Claire Martin & Martin Sjöstedt trio.

11 februari, klockan 19.30 på Gamla Teatern: Kustbandet från Ragtime to Swing.

25 februari, klockan 19.30 på Gamla Teatern: High Coast Jazz Orchestra featuring Dick Oatts – Charlie Parker 100 år.

10 mars, klockan 19.30 på Gamla Tingshuset: Söndergaard/Carlsen kvintett hyllar Cannonball Adderly

24 mars, klockan 19.30 på Gamla Teatern: The Stockholm Swing All Stars.

7 april, klockan 19.00 på Gamla Tingshuset: Östersunds kulturskola.

21 april 19.30, klockan 19.30 på Gamla Teatern: Champian Fulton Trio