Gråmulet helgväder – och snötäcket lär växa när mer snö faller

Enligt SMHI:s väderstationer ligger ett vitt snölager, olika tjockt, men ändå, över hela länet.

Det största snödjupet i landet ligger just nu som bekant strax norr om länsgränsen, i Borgafjäll och i Kittelfjäll. Hela 143 centimeter har mätts upp i Kittelfjäll.

Se även: TV: Rekordmycket snö norr om länsgränsen: ”Helt magiskt”

Men även i västra Jämtland finns rikligt med snö, som i Storlien-Storvallen där 88 centimeter uppmätts.

Snötäcket kan växa under helgen, enligt SMHI:s prognoser. Under fredagen kommer ett snöfall in västerifrån som dröjer kvar i natt över Ångermanland och norra Jämtland.

Nästa snöfall kommer in under lördagen samtidigt som temperaturen på de flesta platser stiger till 0 eller ett par plusgrader, vilket gör att snöfallet kan få inslag av regn.

Nästa vecka ser ut att bli kall i början för att i slutet bli varmare då mildluft kommer in.

Väderstationerna i länet med störst snödjup 31 januari 2020

Storlien-Storvallen, Åre kommun 88 cm

Strömsund-Edet, Strömsunds kommun 82 cm

Digernäset, Åre kommun 69 cm

Hillsand, Strömsunds kommun 55 cm

Lövberga, Strömsunds kommun 55 cm

Myskelåsen, Härjedalens kommun 51 cm