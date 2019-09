Granskning visar: Så ojämnt fördelad är drivmedelsskatten – Bergs kommun betalar tre gånger mer än Sundbyberg

Under 2018 betalade invånare i de tre största storstadskommunerna 1 545 kronor per person i drivmedelsskatt, samtidigt som genomsnittet i de 40 kommuner som klassas som landsbygd var det dubbla – 3 058 kronor per person.

Och allra mest betalar man alltså i Bergs kommun – 3 674 kronor. Det går att jämföra med Sundbybergs kommun, som betalar 1 234 kronor per invånare. Även Ragunda snittar samma pris, men har en något längre befolkningsmängd.

DN skriver att flera faktorer ligger bakom skillnaderna mellan stad och landsbygd. Invånarna i Berg äger för det första fler bilar än befolkningen i Sundbyberg. De kör i genomsnitt också längre sträckor varje år, visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

De kommuner som betalade minst skatt förra året var förutom Sundbyberg även Lidingö och Göteborg, som är kommuner med högre medelinkomster än Berg och Ragunda, som båda har medelinkomster under rikssnittet.

Östersunds kommun har lägst drivmedelsskatt per invånare i länet – 2 462 kronor.

– Du har ju sex och en halv mil in till Östersund, och det är många som jobbar där och som pendlar härifrån. Det här är riktig glesbygd. Här har du långa avstånd oavsett om du ska till doktorn eller till affären. Här skulle vi ha billig bensin och diesel, säger Jan Kårwik till DN. Han driver sedan flera år en bilverkstad i Svenstavik.

Enligt Dagens Nyheter skulle han gärna se en differentierad bränsleskatt, där personer i glesbygden betalar lägre skatt på diesel och bensin jämfört med personer i storstadsområdena.

– De kan dra ett streck söder om eller mitt i Dalarna och alla som borr norr om strecket kan få betala en lägre skatt på diesel, bensin och el. Annars får vi svårt att bo kvar. Det är nog med krångel ändå med långa avstånd, säger Jan Kårwik.

Svante Mandell är miljöekonomisk forskningschef på statliga Konjunkturinstitutet.

– Det här visar intressekonflikten i politiken. Ska vi gå mot klimatmålet genom att höja kostnaden på fossila drivmedel, vilket är det mest kostnadseffektiva sättet, hamnar en stor del av kostnaden i landsbygden. Det är en grannlaga politisk uppgift att få ihop det här, säger han till DN.

Med drivmedelsskatt åsyftas summan av koldioxidskatt och energiskatt.