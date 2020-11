Grovt rattfylleri utreds i Östersund – polisen: "Beröm till personen som larmade"

Ärendet inkom till polisen vid 00.30-tiden. Den vingliga färden gick från Lugnvik mot Östersund.

– Det var en person som låg bakom som ringde in. Den misstänkta kvinnan ska under färden ha kört på fel sida av vägen och in i en stolpe, säger Casey Causevic, befäl vid polisens regionledningscentral.

En patrull skickades ut och den kom ikapp den misstänkta bilen och kunde stoppa fortsatt färd.

Den kvinnliga föraren misstänks nu för grovt rattfylleri.

– Fler brottsrubriceringar tillkommer säkert. Hon fördes till sjukhus för kontroll av någon form av lindrigare skada, säger Casey Causevic och fortsätter:

– Vi vill rikta beröm till personen som följde efter och larmade. Mycket bra gjort.