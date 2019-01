Betalade hyran för sent – tvingas flytta från lägenhet

Efter många påminnelser tröttnade hyresvärden Bergs hyreshus till sist. I ett brev till mannen i mars förra året uppmanades han att i fortsättningen betala sin hyra i tid annars, hotade det kommunala fastighetsbolaget med, skulle kontraktet sägas upp.

Men betalningarna från mannen fortsatte att komma för sent. Bergs hyreshus valde då att säga upp hyreskontraktet.

Ärendet har därefter tagits upp av Hyresnämnden i Sundsvall. I en bilaga som skickats till nämnden visar Bergs hyreshus att mannens hyresinbetalningar, varje månad under en lång tid, har betalats för sent. Under de tio sista månaderna av kontraktets giltighetstid var hyran försenad med i genomsnitt 25 dagar.

Mannen själv har inte lämnat någon förklaring till hyresnämnden där han anger orsaken till de sena betalningarna. Men nämnden har ändå prövat ärendet och tagit ställning till om Bergs hyreshus har följt lagen när kontraktet sagts upp.

Hyresnämnden i Sundsvall konstaterar att en hyresvärd enligt jordabalken har rätt att säga upp ett kontrakt om en hyresgäst i hög grad åsidosätter sina skyldigheter i avtalet.

Hyresnämnden kommer fram till att Bergs hyreshus i det här fallet har haft rätt att säga upp kontraktet. I beslutet står att mannen genast måste flytta från lägenheten.

Flyttar inte mannen så riskerar han att avhysas med tvång. Mannen har rätt att överklaga beslutet till Svea hovrätt.