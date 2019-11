Hade skåpbil fullproppad med sprit, öl och cigaretter – ertappades på väg 321

Efter det att patrullen stannat bilen så uppträdde mannen som körde den påtagligt nervöst. Poliserna beskriver i sin avrapportering hur hans händer skakade och att han hade svårt att ta fram sitt identitetskort. Mannen visade också tecken på att vara påverkad av narkotika. När poliserna kontrollerade mannens väska så hittade de narkotikaklassade tabletter i den. Den nervöse mannen berättade senare att han hade ont i benen och tog tabletter mot smärtan.

Under polisernas arbete så noterade de även att det lilla fönstret som vette bak mot skåpbilens lastutrymme var övertäckt med svart plast så man inte kunde se in i lastutrymmet. Det väckte polisernas nyfikenhet. Efter en blick på bilens bakdäck kunde de också konstatera att den hade mycket tung last. När så skåpbilens lastutrymme sedan öppnades så kunde det konstateras att det fanns en hel del sprit, öl och cigaretter i lasten.

Totalt ska skåpbilen innehållit 1 980 liter öl, 372 liter sprit och 17 980 stycken cigaretter. Eftersom detta är punktskattepliktiga varor så får de inte föras in i Sverige från utlandet hur som helst. Enligt beräkningar som polisen gjort med hjälp av Skatteverket så skulle varorna ha inneburit en utebliven skatteintäkt på totalt 99 055 kronor om smugglingen inte uppdagats av polisen. Med de ytterligare avgifter som skulle behövt betalas om varorna skulle ha förts in i landet lagligt så blir summan ännu högre. 127 000 kronor.

Mannen som körde bilen är utländsk medborgare och bosatt i ett annat EU-land. Han åtalades i Östersunds tingsrätt för olovlig körning och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor. Mannen uppger under rättegången att han var i stort behov av att tjäna pengar och därför svarade på en facebookannons som utlovade ersättning om en bil kördes genom Sverige och in i Norge. Vart i Norge han skulle lämna varorna uppger mannen att han inte vet.

Själva skåpbilen plockade han och hans uppdragsgivare upp vid en mack någonstans i Sverige. Den åtalade mannen som är i 40-årsåldern säger att han inte tänkte på att skatt skulle behöva betalas för varorna - han tänkte inte heller på att det kanske behövdes speciella dokument för att varorna skulle ha fått föras in i Sverige. Han berättar vidare i tingsrätten att den man som varit hans uppdragsgivare kört framför honom i en egen personbil. Denne ska ha försvunnit illa kvickt när polisen valde att stoppa skåpbilen.

Tingsrätten dömer nu mannen för olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor samt olovlig körning då mannen inte har något körkort. Påföljden blir två månaders fängelse. Eftersom det finns en risk att mannen tar till flykten och åker tillbaka till sitt hemland om häktningen hävs så ska mannen vara häktad fram till dessa att domen vinner laga kraft.

Eftersom mannens förklaring till varför han innehade de narkotikaklassade medicinen är trovärdig så slipper han rättsliga påföljder för det fyndet. Samtliga varor i skåpbilen beslagtogs av polisen. Så även den svenskregistrerade bilen som mannen färdades i. Alltsammans ska nu förverkas.