Hade symptom – nu har Charlotte Kalla bekräftad covid-19: "Fokus är att Charlotte ska bli frisk"

Under måndagen började Charlotte Kalla känna symptom, och isolerades därför. På tisdagen meddelade förbundet via ett pressmeddelande situationen, och att Kalla inte deltar under kommande läger i Bruksvallarna.

Och på onsdagen skickade förbundet ut ytterligare ett pressmeddelande, där det står klart att hon har testat positivt för covid-19.

− Jag mår bättre idag och är fortsatt optimistisk om ett snabbt tillfrisknande. Jag har regelbunden kontakt med ”Pliggen” som är ett stort stöd och jag följer de protokoll som förbundet och laget har satt upp för detta, säger Charlotte Kalla i pressmeddelandet på onsdagen.

Hon ska inte ha träffat någon av de andra landslagsåkarna sedan lägret i Vålådalen för två veckor sedan.

− Fokus är att Charlotte ska bli frisk och vi kommer att följa förloppet dag för dag. Vi tar vidare beslut om träning och tävling utifrån fakta och medicinska underlag, så här och nu ser vi ser tiden an, säger Per ”Pliggen” Andersson, landslagets läkare i pressmeddelandet.