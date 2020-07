Håkan och Jenny vann årets enda (?) lopp: ”Ovant att få på sig en nummerlapp”

För elitlöparna blev den största skillnaden med årets Ostlöp att de fick starta efter övriga startgrupper och passerade på så vis motionslöpare ute på banan, förutom att det också är säsongens första och eventuellt enda chans att få springa ett lopp. Den 15 kilometer långa banan mellan Skärvången och Åkersjön bjöd i övrigt på omväxlande väder, runt 12 plusgrader med en del regnskurar.

I damklassen utvecklades tidigt till en strid mellan de två långloppsskidåkarna Jenny Larsson och Laila Kveli.

–Jag hade hört att det ska vara otroligt tufft och mycket uppför första sex kilometrarna och tänkte att jag skulle ta det lite lugnt och inte förta mig helt där, men jag fick ligga på för att hänga på Laila Kveli som var jättestark och med 300 meter kvar till toppen fick hon många meter. Då tänkte jag att det där är nog för många meter för att komma ikapp, men jag är jätteglad att jag lyckades komma ikapp efter tio kilometer, berättar Jenny.

Larsson som ser sig själv som en starkare utförslöpare fick en lucka som dock Kveli täppte till med ungefär tre kilometer kvar och in mot målet vid skidstadion i Åkersjön var de två tillsammans. Jenny lade då in en spurt som höll sig hela vägen in till mål och segermarginalen skrevs till slut till sju sekunder.

– Laila var starkare än mig uppför hela loppet idag, och jag spurtade kanske 800 meter för tidigt men jag kände att jag hade kontroll på det sista 100 metrarna iallafall.

–Jag har inte tävlat sedan Vasaloppet, så det var ovant att bara få på sig en nummerlapp och känna tävlingsnerverna. Det var jättekul men man kände sig ovanligt nervös idag, säger Jenny Larsson.

Ensam efter två kilometer

I herrklassen blev det en desto mer överlägsen segrare i Håkan Emilsson från Offerdal.

– Jag tror Olle och de andra släppte efter två kilometer ungefär och efter det sprang jag själv. När jag kom in på sista kilometrarna kände jag att jag ändå kunde hålla samma fart och då trodde jag att jag skulle kunna vinna, säger Emilsson som tog en överlägsen seger med drygt två minuters marginal till tvåan Olle Olsson Bad.

Hur passar den här distansen, 15 km dig?

– Uppenbarligen passar den rätt bra eftersom jag vann, men jag har inte testat några längre distanser egentligen, det är bättre än sprintdistanser iallafall, hehe, säger Håkan Emilsson.

Topp 3. Ostlöpet 2020

Herrar tävling

1. Håkan Emilsson, Offerdals SK , 58:48

2. Olle Olsson Bad, Hallens SK, +2:03

3. Per Arnsäter, Hotagen SC +6:15

Damer tävling

1. Jenny Larsson, Östersunds SK, 1:09:13

2. Laila Kveli, Namdal LK +0:07 sek

3. Sofie Elebro, Östersunds SK +5:58