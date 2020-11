Hälften av Östersundarna drabbades av symptom efter crypton: ”Det är inga små siffror”

Hösten 2010 började varningsklockorna ringa inom sjukvården i Östersund. Ovanligt många samtal om diaréer och magproblem strömmade in till sjukvårdsupplysningen 1177 och man kunde senare konstatera att parasiten Cryptosporidium hominis spreds via det kommunala dricksvattnet. Det skulle visa sig bli ett av de största utbrotten av Cryptosporidium i världen.

Docenten och allmänläkaren Mikael Lilja i Östersund förstod direkt att utbrottet skulle ge en unik möjlighet att lära sig mer, men det gällde att agera snabbt.

– Jag insåg att det här är stort och såg världens chans att titta närmare på detta, säger han.

Inom två månader efter att utbrottet konstaterats hade Mikael Lilja, tillsammans med smittskyddsläkare Micael Widerström och Johan Lindh på dåvarande Smittskyddsinstitutet, knåpat ihop en enkät med frågor som skickades ut till 1530 slumpvis utvalda Östersundare. Dessutom gick en särskild enkät ut till ytterligare 600 barn i åldrarna 0-5 år.

Frågorna i enkäten togs fram i samråd med Smittskyddsinstitutet baserat på tidigare erfarenheter från liknande parasitutbrott. Upplevde Östersundarna besvär från mage, leder, ögon och kände man av en allmän trötthet?

Svarsfrekvensen var hög och resultatet slående. Baserat på enkätsvaren kunde Mikael Lilja och hans kollegor dra slutsatsen att 27 000 Östersundsbor drabbats av symptom i samband med utbrottet. Det var nästan hälften av den dåvarande befolkningen i stan.

– Jag är inte förvånad. Vi hade märkt inom vården att många varit sjuka.

Enkäter har sedan dess skickats ut till ett slumpmässigt urval personer 6 månader, 2 år samt 5 år efter utbrottet. Detta har gett en unik bild av långtidseffekterna efter crypton och vilka besvär som Östersundarna fortfarande upplever sig ha.

Bland de som uppgett att man hade diaréer i samband med utbrottet är det 2 till 4 gånger vanligare med känslig tarm - IBS, ont i leder och trötthet. Översätter man det i rena tal innebär det, enligt Lilja, att runt 10 procent av Östersunds befolkning fortfarande dras med hälsoproblem relaterade till crypton.

– Det är inga små siffror, kommenterar han.

När det gäller vilka populationsgrupper som rapporterat mest symptom efter utbrottet har man inte kunnat se något tydligt mönster. Möjligen har äldre personer i åldern 65 år och uppåt klarat sig aningen bättre vilket skulle kunna tillskrivas att man under ett långt liv exponerats för fler parasiter och därmed byggt upp ett bättre förvar.

Även om många människor fortfarande dras med problem efter utbrottet finns det hopp.

– Det vi har sett är att IBS brukar klinga av med tiden, säger Mikael Lilja samtidigt som han befara att mörkertalet är stort.

– Jag skulle tro att fler har besvär än vad som kommit fram, men det vet vi inte.

Utbrottet av Cryptosporidium orsakade inte bara hälsoproblem, det fick även ekonomiska konsekvenser. Enkätsvaren gav Mikael Lilja en indikation på hur folk mådde och hur länge de var hemma med symptom.

– Utifrån det vi såg har vi räknat ut en schablonsumma på 70 miljoner i samhällskostnader i den akuta situationen kopplat till utbrottet av Cryptosporidium.

När det nu är 10 år sedan det stora parasitutbrottet kommer Lilja och hans kollegor att skicka ut ytterligare en enkät. På Östersunds sjukhus har man noterat en ökning i antalet fall av inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, och man vill nu titta vidare på om detta kan ha samband med crypton.

– Vi tänker följa upp hur mycket sjukvård man konsumerat och hur man mår nu. Det är ett fantastiskt material att fortsätta titta på. Det kan, om inte annat, ge människor en förklaring om man har ont i magen.

Det finns omkring 25 arter av Cryptosporidium men den variant som spreds via vattnet i Östersund i november 2010 finns nästan uteslutande hos människor. Ursprunget till utbrottet och hur parasiten kunde spridas ut i Storsjön för att sedan ta sig in via vattenverket är inte klarlagt. Mikael Liljas egen teori handlar om diarré, avloppsledningar och gynnsamma vattenströmmar. Han poängterar att det krävs mycket små mängder för att folk ska bli sjuka.

– Det påminner oss om att vattnet är vårt viktigaste livsmedel.