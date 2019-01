Färre dör i lungcancer i Jämtland, flest dör i Skåne: "Norrland har lite lägre andel rökare"

I snitt avled 38 personer per 100 000 invånare av lungcancer i Sverige. Norrlandslänen ligger klart under riksgenomsnittet och Jämtland är inget undantag. Motsvarande siffror i länet var 33 personer under perioden 2013-2017.

– En majoritet av dem som får lungcancer är rökare, även om man så klart kan få lungcancer utan att röka. Det finns också andra exponeringar som kan öka risken, som asbest och radon, säger David Pettersson till Nyhetsbyrån Siren.

Alla som får lungcancer har inte rökt inte. Enligt David Pettersson har cirka 10-15 procent av alla som får lungcancer aldrig rökt. Men bland de allra flesta dödsfallen finns en koppling och mest drabbade är de som rökt under lång tid. Bara sju personer under 45 år dog i lungcancer 2017. Det totala antalet var 3 803 avlidna i lungcancer.

– De som börjar röka i tonåren syns i dödsstatistiken efter 50-60 år, säger David Pettersson. Som vi tidigare berättat påpekar David Pettersson att det framför allt är kvinnorna som drabbas hårdast då det skett nästan en fyrdubbling av antalet lungcancerfall på femtio år. Som exempel berättade han att det i början av 1970-talet var cirka tio kvinnor per 100 000 som fick lungcancer. Det kan jämföras med dagens statistik som visar att uppemot 40 kvinnor per 100 000 drabbas av lungcancer.

Genomsnitt antal döda i lungcancer per 100 000 invånare

Västerbottens län 29

Jönköpings län 32

Västernorrlands län 32

Kronobergs län 32

Jämtlands län 33

Norrbottens län 33

Dalarnas län 33

Västra Götalands län 36

Blekinge län 36

Hallands län 36

Värmlands län 36

Östergötlands län 37

Örebro län 37

Uppsala län 37

Riket 38

Gotlands län 39

Stockholms län 40

Kalmar län 41

Västmanlands län 41

Södermanlands län 41

Gävleborgs län 44

Skåne län 45