Han är sjökaptenen som besökt närmare 200 länder – nu firar han 50 år som pilot

Torgny Bringeskog är född och uppväxt i Skucku strax utanför Svenstavik. Vid 15 års ålder gick han till sjös som jungman och när han fyllde 28 år fick han sitt första befälhavarjobb. Sedan dess har han styrt både tank- och passagerarbåtar på världens hav. Huvuddelen på utlandsregistrerade fartyg som enda svensk.

– Jag har varit till sjös hela mitt yrkesliv och varit befälhavare och sjökapten. Sedan har jag arbetats som port captain, ansvarig för lastning och lossning av fartyg, i Nigeria, Angola, Indien, Pakistan, Dubai, Saudiarabien, USA, Colombia och Ecuador, säger han.

Torgny Bringeskog har även varit med att bärga fartyg, arbetat som båtinspektör samt lots utanför Dubai.

– Jag har bott över 30 år ombord på fartyg i sjötid. Så jag har sett mycket hav, konstaterar han.

Frågan är hur han kom in på flygets bana.

– Jag har alltid sett till att vara hemma på somrarna och då har jag formligen bott här på Optands flygfält. Mitt flygcertifikat tog jag 1971 när jag var 23 år, säger han.

Sedan dess har flygandet varit den stora hobbyn vart än han gått iland. När det i början på 70-talet blev en tre månaders strejk på ett containerfartyg i Los Angeles passade han på att ta amerikanskt flygcertifikat för både en- och tvåmotorigt flygplan.

Under åren har han besökt strax under 200 länder och ofta görs det en påhälsning till flygklubbar för att flyga. I dagsläget har han samlat på sig runt 1 600 flygtimmar och vid sidan av sitt arbeta har han bland annat flugit i Canada, Indien, Sydamerika och Afrika.

Torgny Bringeskogs dotter med familj bor i USA och de senaste 20 åren har han tillbringat vintrarna i landet så ofta det går. Nyligen kom han tillbaka från en två års vistelse. Naturligtvis passades det på att förnya flygcertifikatet vilket krävs vartannat år.

På hemmaplan är Torgny Bringeskog under somrarna aktiv inom brandflyget genom Frivilliga Flygkåren som från luften håller koll för att upptäcka skogsbränder. Runt 300 flygtimmar per sommar läggs på flygbevakning i länet och han vill lyfta samhällstjänsten av flygklubbarnas frivilligarbete.

– Flygklubbarna i Sverige gör ett viktigt arbete genom brandflyget. Här i länet har vi hittills i sommar lagt ner hundra timmar på flygövervakning. Genom åren har vi upptäckt många stora skogsbränder och hjälpt räddningstjänsten, säger han.

Det finns många flygminnen från alla resor genom åren. Ett är när han var i Angola under pågående inbördeskrig. Under en flygresa som medpassagerare fick planet bränslebrist och flygradion slutade att fungera. Planet flög över öppet hav för att undvika att bli beskjutna och tappade sin position i den täta dimman. Med hjälp av Torgnys handhållna GPS och en gammal karta hjälpte han piloten att ta sig in mot land för att kunna landa.

Men upplevelser från fjärran länder till trots. Det är ett minne från länet som är starkare och kan symboliserar Torgny Bringeskogs egen känsla av frihet att vara i luften.

– Det är när jag fick se glädjen min pappa kände när han fick flyga för första gången. Vi flög till fjälls med skidor på planet för att fiska och han tyckte att det var enastående, säger Torgny Bringeskog och beger sig ut till startbanan på Optands flygfält.