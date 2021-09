Han kan få en ledande roll inom Miljöpartiet

– Det är en stor uppgift att vara med och leda partiet i en valrörelse. Spännande, roligt och nervöst, tillägger Anton Nordqvist dagen efter nomineringen.

Han befinner sig för närvarande i Skåne då han nyligen har valts in i Statens medicinetiska råd.

– Det händer mycket nu. Men det är kul, säger han.

Om de nominerade får ta plats i partistyrelsen avgörs under partikongressen i mitten av oktober. Då kan Anton Nordqvist bli en del av den skara personer som ska leda partiet i den kommande valrörelsen. En grupp som inklusive de två språkrören består av 17 personer. Skulle han väljas in blir han den fjärde personen boende i Jämtland som väljs till Miljöpartiets partistyrelse i modern tid. Tidigare har också Conny Wahlström, Olof T Johansson och Karin Thomasson valts in.

– Ett tecken på att vi i Jämtland är bra på att sträcka upp handen, kavla upp ärmarna och jobba för att lyfta upp våra perspektiv i partiet. Också ett tecken på att vi är ett parti som försöker samla olika perspektiv från runt om i landet, säger Anton Nordqvist.

För Karin Thomassons del är hon inne på sitt tionde och sista år i styrelsen. Längre får man inte vara med då Miljöpartiet har en rotationsregel i syfte att skapa förnyelse.

Anton Nordqvist ser fram emot chansen att få jobba inom partistyrelsen.

– Det skulle vara jättekul att få jobba i partistyrelsen. Speciellt nu när vi har en partisekreterare som också är från Jämtland. Vi känner varandra väldigt väl och har jobbat tillsammans mycket de senaste åren, säger han och syftar på att Katrin Wissing från Åre blev partisekreterare i våras.

Anton Nordqvist gick med i Miljöpartiet 2010, det år då han för första gången fick rösta. Nu är han 30 år och har sedan 2016 jobbat mer eller mindre på heltid med politiken. Just nu har han följande uppdrag: Miljöpartiets ordförande för Jämtlandsdistriktet, 3:e vice ordförande i regionstyrelsen och gruppledare i Region Jämtland Härjedalen.

Vad vill du lyfta fram under kommande valrörelse?

– Framförallt två saker. Sverige behöver en klimatpolitik som svarar mot de behov och de utmaningar som världen står inför. Den politiken har Miljöpartiet men det gäller att lyfta fram den på riktigt. Sedan tycker jag också att Sverige behöver en politik för att hålla ihop människor i hela landet. Att utjämna de sociala orättvisor som växer fram. Exempelvis kommuner i Jämtland som har mycket högre skatt än kommuner i Stockholmsregionen och ändå inte kan räkna med samma offentliga service. Det är en stor orättvisa.