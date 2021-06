Han toppar tidernas skytteliga i ÖFK: ”Såg mig aldrig som en målskytt”

2021 firar ÖFK 25 år. Under våren och sommaren kommer Sporten att återvända till några av profilerna som har lett klubben till vad den är i dag.

Daniel Westerlund var 17 år när ÖFK bildades och kom inte med i den ursprungliga truppen. Sommaren 1998 tog han steget över från IFK Östersund till ÖFK.

– Det var naturligt. Jag spelade i IFK Östersunds A-lag och då var det nästa steg i karriären för mig, säger Daniel Westerlund.

Det var en tid när ÖFK växte snabbt. Laget höll till i division 2 Norrland under den tiden och var allt som oftast ett topplag. 1998 blev laget tvåa och kvalade för en uppflyttning. Då drog Gefle IF det längsta strået.

– Jag minns de första åren med stor glädje. Bara att komma med i laget kändes stort.

Inför säsongen 1999 blev Sören Åkeby ny huvudtränare för laget. Han kom in med nya idéer och en lite annan spelstil.

– Sören Åkeby hade vi under kort tid. Men jag blev väldigt förtjust i hans sätt att se på fotboll. Det var synd att han inte blev kvar längre i Östersund.

Åkeby lämnade för Djurgården under sommaren 1999, efter bara en halv säsong. Han tog senare två SM-guld i Stockholmsklubben tillsammans med Zoran Lukic. Men han lade grunden för ett fint år för ÖFK.

– Vi vann serien 1999. Det kanske var det absolut roligaste året för mig, säger ”Vesslan”.

Laget kvalade mot Väsby och Cafe Opera i ett gruppspel med dubbelmöten. Men ÖFK började med tre raka förluster.

– Det blev ett ganska bittert slut, på en rolig upplevelse. Men kval är inget man vill förlora.

Laget som ÖFK hade då var hemvävt, men kryddat med en vass målskytt i form av engelsmannen Paul Read.

Under de kommande åren höll sig laget fortsatt i toppen, med en femteplacering som sämst. Daniel Westerlund var given under många år i ÖFK och gjorde en del poäng.

– Jag såg mig mest som en ytter som gjorde lite mål. Jag var bara renodlad forward under en säsong. Det var 2002. Jag var ganska mycket en framspelare också.

När säsongerna summerades för ÖFK var hans namn i topp vad gäller målskytte.

– Det kanske var för att vi saknade en målskytt som gjorde 15–20 mål per säsong, säger han ödmjukt.

En svunnen tid med att en annan fotbollsverklighet där flyg inte ens var ett alternativ på bortaresorna. Men det blev ett gäng vändor till både Kiruna, Gällivare och Piteå.

– Det var oförglömligt. Vi gjorde otaliga mil i buss. Vi lade väldigt mycket tid på det.

Han slutade i ÖFK 2007 och hade ett uppehåll över hela 2008. Sedan kom han tillbaka 2009 för att hjälpa till laget.

– Jag var med när det behövdes. Efter det var jag ganska nöjd med fotbollen.

En sak som det inte går att ta ifrån honom är att han gjort flest mål i ÖFK någonsin. 58 stycken, närmast bakom är Jamie Hopcutt på 43 gjorda mål.

– Det är roligt, även om jag aldrig såg mig som en riktig målskytt. Jag hann göra ganska många år vilket inte är så vanligt nuförtiden.

Numera jobbar han som ekonom på Mittuniversitet och intresset för ÖFK finns kvar.

– Jag försöker prioritera att se på ÖFK. Jag tittar på nästan varje match.

Han följde Europaäventyret nära och det hade gärna fått hända några år tidigare när han spelade i den rödsvarta tröjan.

– Det kan jag inte sticka under stolen med, säger Daniel Westerlund.