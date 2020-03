Han var Vestvattentjuven och Dunderklumpen: Halvar Björk – den guldbaggebelönade mannen från Borgvattnet

Han ville bli präst, men blev prisad skådespelare. Borgvattnetsonen Halvar Björk arbetade som bland annat som kyrkvaktmästare i byn och fick sedermera frågan att spela en huvudroll i ett nytt bygdespel. Det satte fart på en karriär som nådde landets stora scener och spann över nästan 50 år.

Halvar Björk gjorde sin första skådespelar-roll som 25-åring i bygdespelet ”Vestvattentjuven”. Det var ”spökprästen” Erik Lindgren, som berättat om sina upplevelser i prästgården i Borgvattnet, som skrivit pjäsen. Erik Lindgren skrev berättelsen som ett filmmanus men det blev ett välkänt bygdespel. Premiäråret 1951 sågs den av över 3000 personer i Borgvattnet.

Pjäsen skrevs när byns idrottsplats behövde rustas och de kommunala anslagen inte räckte till. Erik Lindgren skriver i boken ”Ödemarksimpromtu”, utgiven 1977, ”sammanslagningen med Stugun stod inför dörren. Om anslaget icke strax togs i bruk för ändamålet - så mente man - förelåg risk att det för oöverskådlig tid skulle försvinna in i en okänd storkommuns ihopslagna penningpåsar. [...] För att dra folk tio mil in i skogarna behövdes just ett krönikespel. Helst med pang-pang och ond bråd död. Jag fick uppdraget att göra det.”

I ”Vestvattentjuven” gör en fin karl, med kyrkhatt och guldkedja i västen, sitt intåg i Vestvattnet på gränsen mellan Ångermanland och Jämtland. Han bildar tillsammans med bönderna ett bolag med affärsidén att stjäla så mycket som möjligt. Pengar, guldringar, klockor och silverbägare förs hem i allt raskare takt från Sundsvall i öst till Trondheim i väst. Enligt en sägen sköts ”Västvattentjuven en valborgsmässoafton omkring 1816 vid Gammbotjärn norr om Västvattnet”. Tjugo år efter tjuvens död återfanns hans kranium av en människa vid tjärnen. Enligt uppgift hade kraniet också ett kulhål. Skallen förvarades i Borgvattnets kyrka ända fram till omkring 1935. Prästen Erik Lindgren berättade själv en gång att Vestvattentjuvens skal och kärna var två föremål funna i Borgvattnets kyrka, en puke och en dödskalle.

Sedan premiären 1951 har spelet om tjuven från Västvattnet återuppstått ett flertal gånger i Borgvattnet. Halvar Björk har också ett flertal gånger återvänt till huvudrollen. När Vestvattentjuven hade 50-årsjubileum och spelades igen 2001 skrev ÖP: ”De tre akterna kan karaktäriseras som "snudd på buskis", sedan ett hotfullt adagio och till sist ett furioso till döds”.

Halvar tackade under hela sin karriär att prästen upptäckt honom och gett honom en god start på karriären.

- Han var mitt universitet, har Halvar berättat om Erik Lindgren.

Efter bygdespelet har Björk arbetat på landets största scener. Efter Calle Flygare teaterskola jobbade han under 1950-talet på Wasa teater i Finland. Länge var han anställd på Malmö stadsteater. Mellan 1962 och 1986 var det hans huvudsakliga arbetsplats, där han gjorde ett sjuttiotal roller, bland annat i Peter Weiss ”Marat”, ”Soldaten Svejk” och Molieres ”Tartuffe”.

Halvar har berättat att han som regel brukade läsa igenom en ny pjäs bortåt 100 gånger för att sedan skriva ned den för hand, komplett med scenanvisningar och allt.

- Teater är ett jäkla grovjobb, kommenterade han saken.

Till hans mest uppmärksammade insatser hör rollen som maken i Ingmar Bergmans ”Höstsonaten” (1978). Där spelade han mot filmlegenden Ingrid Bergman. 1968 fick han en Guldbagge som bästa skådespelare för sin roll i ”Badarna” av jämten Yngve Gamlin. Filmen bygger på romanen ”Rök” av Lars Ardelius och Halvar Björk spelade järnhandlare "Knoppen" Berglund i den norrländska orten Näsviken.

Han spelade också i Jan Troells filmatisering av ”Invandrarna” och ”Utvandrarna” och Vilgot Sjömans film ”Tabu”.

Barnprogrammen ”Flåklypa grand prix”, ”Barna från Blåsjöfjället” och ”Dunderklumpen” var några projekt för den yngre publiken som Björk tog sig an.

Halvar tog åtskilliga tallektioner för att ta död på sin jämtländska dialekt, vilket var ett krav från teaterskolor och uppdragsgivare. Ändå är det bland annat för sin utbredda jämtskan han kom att bli hågkommen. 1974 gjorde han rösten till både den badälskande ”Jätten Jorm” och den leksugna förtrollningen ”Dunderklumpen” i filmen med samma namn. Beppe Wolgers storverk till film hade stjärnor som Gösta Ekman och Hans Alfredsson i huvudrollerna som leksaker och väsen i den magiska midsommarnatten i Ströms vattudal.

Halvar Björk blev också regissör för spelet om Arnljot i 13 år. Sitt första år gjorde han 1983. Inför repetitionsstarten sa han till ÖP att han sett spelet redan som ”liten kvadd”.

– Jag tror mig inte om att kunna göra några våldsamma förändringar i spelen. Det är väl knappast meningen heller.

Halvar Björk var en stridbar människa och engagerade sig stort när spelplatsen för Vestvattentjuven skulle flyttas och handikappanpassas 1985.

– Jag ställer på inga villkor upp med vare sig Vestvattentjuven eller något annat om spelplatsen flyttas från den ursprungliga till något nytt uppe vid festplatsen Eriksberg.

– Borgvattnet har en av Europas allra förnämsta naturliga amfiteatrar. Platsen är så fantastisk att det inte finns ord att förklara dess särprägel, sa Björk då.

Men spelplatsen flyttades till Eriksberg och Halvar Björk fortsatte sitt engagemang i uppsättningen av spelet. Han spelade både huvudroll och regisserade 1986:

– Scenen är som i en teatersalong, fast utomhus, menade Halvar Björk då om scenen vid Eriksberg.

– Jag hoppas det blir en tradition. Kanske inte varje år, men vartannat.

– När amatörer spelar blir det en entusiasm som man aldrig får uppleva på en institutionsteater. Här blir det mycket roligt mellan varven. Det här spelet kommer alltid stå sig.

Efter pensionen spelade Halvar Björk bland annat på Stockholms stadsteater. 1992 blev han borgmästare i byn Jerle utanför Örebro, där han bodde under en tid. Byn fick för 370 år sedan stadsrättigheter och trots att det bara bodde 20 personer i Jerle 1992 behöll man stadstiteln och utsåg en borgmästare från Borgvattnet.

År 2000 dog så Halvar Björk, 72 år gammal, efter en lång tids sjukdom. Enligt hans önskningar spreds hans aska på en plats kallad "Killingaresten" i Borgsjö i Ragunda kommun. Att strö askan på våren, på den aktuella plasten, var enligt uppgift Halvar Björks vilja.

Han har också en egen sittplats på vridläktaren i Döda fallet, Västerede.

