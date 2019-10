Han viger par i älgskogen, gömmer flyktingar och ser världen med busig blick: Nu slutar prästen från Fisksjölandet

Stugun-, Borgvattnet- och Håsjö församlings kyrkoherde Lennart Raswill är onekligen en populär figur i bygden. Han var både efterlängtad när han inledde sin tjänst för nära 20 år sedan och sprider hopp när han nu bjuder in till gudstjänst.

Men den lokala kyrkans överhuvud står ogärna i predikstolen. Han står bara där när det firas julnattsmässa och julotta i Borgvattnets kyrka eller i den lilla Håsjö gamla kyrka i pastoratet.

– Många tror att det är någon slags överhet man försöker efterlikna i predikstolen, men det är ju egentligen en gammal högtalare, så att församlingen ska höra vad man säger. Men nu har vi ju mikrofoner och ljudsystem som löser det.

Han är van att spontant tala till församlingen. Inga manuskort, ingen predikstol och ingen förhöjd plats att stå på. Bara utrustad med sina enstaka talepunkter och en mikrofon på kinden så öppnar han upp sina funderingar om bibelns ord.

Vid årsskiftet går han i pension från sitt ämbete.

– Man kan ju inte mäta hur många som blivit frälsta under min tid som kyrkoherde, säger Lennart Raswill, som fört statistik på mycket under sina år. Han har fört statistik över hur många meter av hans skägg har växt under tiden. För att ta sig till Borgvattnet och hem har han totalt kört dryga två varv runt jorden.

Hans minns att bland det första han gjorde som kyrkoherde och komminister var att avkristna kapellet i Krångede. Och egentligen är det teologiska återkommande som sekundärt i den här gudstjänarens liv. Han ser främst människorna framför sig. Dessutom är han väldigt praktiskt lagd. Under hans chefskap har oljeeldningen försvunnit från sockenstuga och prästgård, solceller och solpaneler har installerats på Stuguns kyrka och Västanede församlingshem. Dessutom drivs vaktmästeriets maskiner av batterier i stället för fossilt bränsle.

– Jag har stått på miljöbarrikaderna, säger Lennart som tidigt engagerade sig i politiken genom Centerpartiet.

– Jag är inte den stora teologen och har haft stor nytta av min utbildning i ekonomi.

Han tittar under lugg och har mer bus i kroppen än man kan förvänta sig av en kyrkoherde.

Lennart Raswill har varit både administratör och kommunekonom innan han blev kyrkoherde. Sedan sin prästerliga utbildning har hans mål alltid varit att bli kyrkoherde i Stugun. Bygden ville det lika mycket som han själv, då man gick med vakanser och vikarier i något år för att vänta in Lennart som skulle bli behörig för tjänsten.

– Jag vet kynnet på befolkningen här. Vi är inte direkt högkyrkliga. Vi tycker kyrkan är viktig men springer inte där till vardags.

Lennart är mån om att kyrkan ska vara där människor är. Därför har han inte heller hållit strängt på att kyrkans högtider bara ska firas inom de heliga byggnadernas fyra väggar. På första älgjaktsdagen i höst vigde han ett par mellan två hundsläpp. Iförd fullt jaktställ matchade han brudgummen som hade samma klädsel och bruden som höll i kopplet till favorithunden.

– Vad är egentligen väsentligt? Att det blir av eller att vi är i kyrkan? Jag föredrar det tidigare. Då kan jag lika gärna fira vigsel på en altan i Fugelsta, säger Lennart, som vill sätta mötet med människan främst i sitt liv.

– Bibeln säger att människan är guds avbild och jag tror verkligen det. Alla människor har fått en liten glimt av gud i sig. I en liten flik kan man ana det gudomliga i alla. För mig är det därför viktigt att se alla jag möter och verkligen koncentrera mig på den jag pratar med.

Lennart Raswill är inte ovan att bryta kutym för att nå ett högre mål för medmänskligheten. Han har utöver att klimatutveckla verksamheten och utfört gudstjänster långt från kyrkan också varit med och gömt flyktingar i församlingsgården under Balkankrisen.

– Det gick att hålla dem gömda där i ett halvår, men sedan började alltför många veta om det. Men det fick ett lyckligt slut. Den här familjen har permanent uppehållstillstånd nu.

Även om Lennart går i pension är hans åtagande ett livslångt löfte. Han lever med sitt yrke för resten av livet. Den yttersta tystnadsplikten, själavårdandet och tron kommer följa honom in i graven. När biskopen tackar av honom i dag är det inte den sista gudstjänst Lennart kommer hålla i.

– Jag vet att man blir nedringd som pensionerad präst. Jag vet ju hur vi gjort för att lösa sommarbemanningen i alla tider.

Det råder prästbrist i hela landet, så också i Stugun, Borgvattnet och Håsjö. Ännu finns ingen efterträdare till Lennart, som arbetar sin sista dag på nyårsafton. Efter det kommer han ändå att hoppa in i och leda gudstjänster vid behov. Men planen är att han ska bli skogsbonde på heltid hemma i Fisksjölandet. Och sjunga i kyrkokören, delta i bokcirkeln, jaga älg och hare. Och kanske till och med lyssna på hur skogens tystnad predikar.