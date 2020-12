Hans Andersson: Jämtland och Chuk sitter i en rävsax

Om Adnan Chuk hade haft tillgång till ytterligare en erfaren guard skulle Jämtland förmodligen ha vunnit matchen.

Nu tvingades Zach Lewis spela i princip non-stop eftersom Adam Johansson hade en iskall kväll. Tidiga fouls och steget efter i duellerna gjorde att Chuk valde att matcha 20-åringen sparsamt.

Med Lewis som enda alternativ på position 1 rasade till slut hela laget ihop i en andra halvlek som var årets svagaste av Chuks lag.

Norrköping vann de två sista perioderna med, håll i er nu, 48–26!

Självklart var det inte bara den tunna guardsidan som påverkade Jämtlands ras, men en stor del.

Norrköping satte tänderna i Lewis och tuggade till slut ned honom. Amerikanen orkade helt enkelt inte hålla fokus varken offensivt eller defensivt.

Det gjorde att strömförsörjningen bröts, vilket påverkade Cyril Langevine, Tavrion Dawson och de övriga. Langevine som hade varit banans i särklass bästa spelare i första halvlek, med 16 poäng och hela 14 returer, hamnade därefter helt i skuggan.

Guardsidan är ett problem som Chuk kommer att få leva med tills en ny och avlastande guard dyker upp. Ja, det påverkar hela lagets spel eftersom man inte kan spela med den fart som man vill.

– Vi har byggt det här laget för att det ska kunna gynna vår storlek defensivt och för att vi ska kunna kontrollera tresekundersområdet. Det gjorde vi i dag, men vi fick inte belöningen offensivt eftersom vi inte fick upp farten, menade han.

Jämtlands headcoach suckade lite lätt och sa att ”det är en konstig situation där vi mitt under säsongen måste ändra om. Jag vet inte om vi ska spela långsammare”.

Hade det här problemet uppstått i fjol skulle Chuk redan ha haft en ny guard på plats. Förmodligen redan inspelad i laget.

Då hade Jämtland stora, ekonomiska muskler att parera alla skador. En ny spelare, dessutom riktigt meriterad, kunde kontrakteras på några dagar.

I år är läget ett annat. Utan publik och med en redan ganska dyr trupp, törs inte Mikael Bernervall och övriga styrelsen chansa.

Dessutom lär felrekryteringen av Eugene Harris kosta Jämtland pengar ett tag till. Det kontraktet skrevs troligen över hela säsongen och även om det bröts i höstas, lär amerikanen kunna få betalt åtminstone några månader till.

Utrymmet för att förstärka finns inte riktigt. Såvida inte Jämtlands ”investeringsgrupp”, som på ett generöst sätt har hjälpt klubben under flera år, skjuter till pengar på nytt.

Annars sitter Chuk och Jämtland Basket i en rävsax.

Då handlar det om att ”rätta mun efter matsäcken”. Fortsätta att investera tid i Adam Johansson, låta honom få sina 20 minuter per match och successivt bygga in honom som den ledande pointguarden. Men också våga matcha in spelare som Viktor Stepanovski när det är läge.

Under tiden måste Jämtland inse realiteten och sänka kravribban. Allt annat är idioti. Chuk och kompani behöver planera för en formtopp till slutspelet – då man förhoppningsvis har frigjort kapital för att kunna rekrytera en ny guard.

Som en konsekvens av nuläget behöver Jämtlands ledning svälja dessa tre syrliga piller:

1. Att matcha Zach Lewis på ”normala” minuter kommer att gynna honom själv, men troligen missgynna laget. Chuks gäng blir sårbart, men i gengäld har man en fräsch Lewis mot slutet av säsongen. Dessutom en Adam Johansson som har fått extremt mycket speltid och på så sätt växt som spelare.

2. Utan en ny guard behövs det en korrigering i spelstilen. En långsammare (och tråkigare) basket, där man lämnar det intrimmade spelet med fart och attacker från guardposition. Allt för att inte nöta ut de få guards man har.

3. Tackla de förmodligen negativa signaler man kommer att få från gamla och potentiellt nya samarbetspartners om resultaten börjar att svaja.

– Vi får se hur vi gör. Det är inte lätt. Vi vill inte gå ifrån det sätt som vi har byggt det här laget ifall vi senare kan värva en guard. Då måste vi byta spelsätt igen, menar Adnan Chuk, som efter EM-succén för Bosnien, nu vaknar upp till en helt annan verklighet.

Den verkligheten handlar närmast om Nässjö på fredag och en ny långresa i buss. En match där det kommer att krävas en fysisk prestation av stora mått.

Kanske en perfekt utmaning eftersom Adnan Chuk då tvingas rotera på laget mer än mot Norrköping. Mer speltid från bänken kommer att gynna hela laget – och resultera i att mer kraft finns kvar för den viktiga andra halvleken.