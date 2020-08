Hans Lindeberg: Fortfarande hög tid för vardagshjältar – hjälp oss att hitta fler

– Jag älskar livet på ett ben. Jag vill inte ha två, säger Sonia Elvstål som tvingades amputera ett ben efter en motorcykelolycka.

I dag berättar vi mer om Sonia. Hon är en av ÖP:s vardagshjältar. "Sonia inspirerar så många genom sina föreläsningar och numera också när hon tränar inför Paralympics i Snowboard" är motiveringen till varför Sonia kan kallas en hjälte.

Jag hoppas att du läst alla våra berättelser om människor som engagerar sig på olika sätt i ÖP under sommaren som har gått.

Som är fixare i Brunflo båtklubb

Om Petra som hjälper kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Om Sofia som låter barnfamiljer flytta in hemma hos sig när de inte har råd med semester.

Vi har berättat om Anna-Karins arbete som uppskattad veterinär i Hammerdal. Stefan som är fixare i Brunflo båtklubb och undersköterskan Kristina som nominerades för sitt sätt att vårda coronasjuka.

Du hittar hela ÖP:s artikelserie om våra vardagshjältar på op.se.

Dags att nominera fler

Nu är en ny tid för hjältar. De som är förebilder men inte alltid syns, skrev jag i våras när vi startade kampanjen och började efterlysa länets vardagshjältar. En lång rad nomineringar har strömmat in sedan dess.

Nu vill vi gärna träffa och kunna berätta om fler människor som enligt programförklaringen för vår satsning "hittar utvägar och ser möjligheter. Som ställer upp och finns till hands. De som uppoffrande arbetar och tar risker, som tröstar och lindrar, som får oss att skratta."

Alla kämpar för att bry oss om varandra

Därför är det dags att nominera fler. Längre fram i höst kommer vi ge oss på uppdraget att försöka utse länets vardagshjälte genom att låta er läsare rösta fram vem eller vilka som har betytt allra mest.

Det kan ju tyckas motsägelsefullt i en tid när vi alla kämpar för att bry oss om varandra men vi lever också i en tid när det känns viktigt att lyfta fram förebilder.

39 nya anmälningar om risker på jobbet

Under coronakrisen har ju själva ordet "hjältar" fått en djupare innebörd. I vår egen vardag. Hur sjukvården, omsorgspersonal, ambulansförare, lokalvårdare, poliser, busschaufförer och många andra har stått i frontlinjen i kampen mot smittspridningen framgår inte minst av en ÖP nyhet tidigare i veckan. Där rapporterade vi om att 39 nya anmälningar om risker på jobbet till följd av smittspridningen som på kort tid kommit in till arbetsmiljöverket.

Återkommer ÖP till i en ny satsning

Deras hårda, utsatta arbete under krisen går inte att blunda för. Hur mår till exempel läkare, undersköterskor och sjuksköterskor idag efter snart ett halvår med coronapandemin? På vilket sätt villkoren för deras arbete förändrats under kampen mot sjukdomen pågår redan en hård debatt om i länet. Hur krisbearbetningen fungerar och hur sjukvården och omsorgen ska klara nästa kris återkommer ÖP till i en ny satsning under hösten.

Men det går heller inte att glömma insatser från alla som helt enkelt gör att vi har lättare att klara vardagslivet mitt i krisen?

Som sagt: Det är fortfarande hög tid för hjältar. Hjälp oss hitta fler.

