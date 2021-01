Hans Lindeberg: Snöovädret stoppade ÖP – i dagens tidning kommer nyheterna i repris

”Jag fick kliva ut och gå i djupsnön. Det var kaos överallt” berättade Raymond Sten från Väster-Övsjö, Kälarne för ÖP:s reporter Karin Johansson i tisdags.

Han har arbetat som tidningsdistributör i 30 år. Och aldrig tidigare upplevt något liknande snöoväder som den här veckan.

Vid tiotiden på måndagskvällen rullade dagsfärska ÖP ut från tryckeriet i Torvalla som vanligt. Tidningstjänst som sköter distributionen bedömde läget som att det skulle vara möjligt att få ut tidningarna.

Alla tidningsbud fick kallas tillbaka

Raymond ville inte låta vädret stoppa honom så han kämpade på. Men bara någon timme senare stod det klart att ovädret och snöandet tilltagit så att alla tidningsbud fick kallas tillbaka.

Då hade det kommit rapporter om både avåkningar och att någon kört fast.

Ja ni vet säkert vad som hände sedan. Snön fortsatte vräka ner. I första svängen kring lunch skottade vi bort tre decimeter hemma framför huset i Odensala. På kvällen minst en till.

Jag antar att många av er runt om i länet slet med snöskyffeln på samma sätt.

Våra rapporter på op.se under dagen handlade om elever som blev utan skolmat, Fredrik som åkte skidor till jobbet, hemtjänstpersonal som tvingats ställa in besök under natten och att trafikverket aldrig trodde snöandet skulle bli så kraftigt.

Så vi tvingades ta det ovanliga beslutet

När ÖP och LT hade möte med Tidningstjänst i tisdags kväll var prognosen att bara ett fåtal av onsdagens tidningar skulle kunna delas ut.

Snöandet fortsatte och snöröjningen hade inte hunnit i kapp. Av skäl som är lätta att begripa.

Så vi tvingades ta det ovanliga beslutet att inte heller dela ut onsdagens ÖP.

Utan deras arbete når papperstidningen aldrig brevlådan

Framförallt av omsorg med Raymond och hans arbetskamrater. Våra tidningsdistributörer är kanske de som i vanliga fall får minst uppmärksamhet i den långa kedjan för att producera lokala nyheter.

Men utan deras arbete når papperstidningen aldrig brevlådan. Som läget var i tisdagsnatt och på onsdagskvällen kändes det helt rätt att sätta säkerheten i första rummet.

ÖP som e-tidning har skjutit i höjden

Som ni nog förstår en ovanlig vecka för ÖP. Många har frågat om det hänt tidigare att tidningen inte kunnat bäras ut två dagar i rad. Svaret är att ingen riktigt minns något liknande.

Väldigt roligt mitt i bedrövelsen är att se hur läsandet av ÖP som e-tidning har skjutit i höjden.

Hälften av våra kunder är redan digitala, det vill säga köper plus eller plus premium-prenumerationer. Men allt fler av er som har papperstidningen upptäcker fördelarna med att även läsa den digitalt.

Tio sidor med nyheter som du kanske missade

En vanlig dag har e-tidningen cirka 6 000 läsare. I tisdags kom ytterligare nästan två tusen läsare till. När utdelningen fick ställas in kändes det trots allt positivt att nå ut med ÖP till så pass många.

Men jag vet att många av er har saknat papperstidningen. Därför tänker vi avsluta den här ovanliga veckan på ett mycket ovanligt sätt:

Genom att låta våra bästa nyheter från i tisdags och onsdags gå i repris i dagens tidning.

Hoppas det kan vara lite plåster på såren

Jag tror inte heller att det har hänt tidigare.

Tio sidor med nyheter som du kanske missade under veckan som gått. Speciellt för dig som gillar ÖP som papperstidning allra mest.

Ovädret kunde vi inte göra mycket åt. Men vi vill gärna göra vad vi kan för att du som prenumerant ska känna dig nöjd, vare sig du läser på op.se eller tidningen.

Jag hoppas det kan vara lite plåster på såren.

