Hans Lindeberg: Synsam kom på att lokal tillverkning är en fin affär – det är den goda nyheten

Det var glada miner på presskonferensen utanför försvarets gamla flyghangar på Frösön i torsdags.

När den är ombyggd till glasögonfabrik ger det enligt planerna 200 nya arbetstillfällen och fler möjligheter för Östersund att växa.

Men bakom nyheten döljer sig en helt annan nyhet som är ännu mer lovande inför framtiden.

Lokal tillverkning utan långa transporter från Asien har faktiskt visat sig vara en fin affär.

Kunde få vem som helst att studsa till

Storföretaget Synsam har räknat länge och noga och kommit på att det numera är mer lönsamt att ha fabriker med kortare avstånd från kunderna som ska köpa deras glasögon.

Det borde låta självklart men är inte så.

När jag såg veckans stora nyhet om glasögonfabriken kom jag att tänka på en helt annan artikel i ÖP. En av våra mest lästa från början av året.

Rubriken kunde få vem som helst att studsa till:

"Utifrån 150 års unik mätning av isläggning – då kan Storsjön vara isfri året runt".

Hela reportaget där klimatanalytiker Andreas Gyllenhammar i grått vinterdis spanade över Storsjön för att fastställa dag och tid för årets isläggning hade något ödesmättat över sig.

Andreas var ute för att lägga in nya data i den långa serie mätningar som berättar hur isläget förändras från år till år.

– Fortsätter vi följa den brantare kurvan så är Storsjön utan is någon gång innan 2050. Det är inom min livstid, konstaterade han krasst.

Mindre än 30 år tills Storsjön kan vara helt isfri, alltså.

Manhattan läggs in i en jättelik frysbox

Ännu värre blev det för några dagar sedan när jag råkade få syn på nyheten om att Golfströmmen håller på att tappa fart.

Golfströmmen pulserar upp och ner i Atlanten och är motorn i vårt vinter och sommarklimat. Drivkraften är mixen av varmt vatten från Mexikanska golfen och vatten som kyls ner av isen kring Nordpolen och Grönland.

Nu smälter isarna och havsvattnet värms upp. Motorn hackar och Golfströmmen bromsar in.

Nyhetsinslaget illustrerades med TV-klipp ur katastroffilmen "The Day after Tomorrow" där hela Manhattan läggs in i en jättelik frysbox.

Få fart på Golfströmmen igen

Men hur hänger det ihop med en ny fabrik på Frösön?

Jo den verkligt goda nyheten är att Synsams etablering visar hur en annan global motor - hur storföretag planerar sina nya satsningar - i sista minuten börjar snurra åt rätt håll.

Att en enstaka glasögonfabrik ska få fart på Golfströmmen igen är nog lite för mycket begärt.

Men kanske är den - om än väldigt litet - ett tecken på att de allra värsta framtidsscenarierna inte behöver slå in.

I så fall något att känna sig tacksam över en vanlig lördag i slutet av februari.

Läs mer

Hans Lindeberg: Vem får betala priset för nya ambulansflyget?

Hans Lindeberg: ”Fyra år inifrån med Trump” - hur blir nästa säsong?

Hans Lindeberg: Följ smittan och vaccinläget – ÖP lyfter coronastatistiken