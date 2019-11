Hans Werner om utmärkelsen Årets serviceperson i Östersund: ”Den landade rakt i bröstet”

– Helt otroligt. Det var en sådan bekräftelse. Den landade rakt i bröstet, säger Hans Werner om det inramade diplomet, blommorna och glasfatet som han fick ta emot vid en företagarfrukost i Rådhuset i Östersund för några veckor sedan.

Priset kan ses också som en revansch.

För när Hans drev klädbutiken ”Svart och vitt” i början av 2000-talet så nominerades han också då till Årets serviceperson i Östersunds kommun, men vann inte.

Motiveringen för 2019 års pris lyder:

”Vinnaren är en person som alltid ser människan och ger personlig, professionell service utifrån varje kunds behov”.

Hans ser priset som ett erkännande för 40 års arbete i olika serviceyrken. Det har varit i tobaksaffär, bingohall, på parfymerier och i klädaffärer som Gulins/Adelstens, Gul och Blå, och Dressmann.

Han har också varit aktiv i debatten om att värna handeln i stadskärnan.

För närvarande är Hans anställd av Pontus Ericsson och säljer hemtextilier och solskydd. Han arbetade där också under tre år i slutet av 00-talet.

Han är ingen friluftsmänniska och beskriver sig som ”bollallergiker” Men han gillar revyer och är där ett aktat namn.

Han dansade under många år i Heimkokerevyn och i Jämtrevyn. Han sydde under några år kläder till Östersundsrevyn. Och under den återuppståndna Alsensrevyns tioåriga historia var han regissör och koreograf.

Just nu saknar han revyuppdrag.

– Men om någon hör av sig kan jag hjälpa till.