Här är beskedet: Öppet Fjäll i Vålådalen flyttas fram: ”Vi hoppas fortfarande kunna genomföra allt”

Tävlingssäsongen i Västjämtland omfattar numera tre stora arrangemang.

1. Fjällmaratonveckan i Vålådalen. I år 25 juni-1 augusti. Totalt nio lopp på nio dagar, som avslutas med Fjällmaraton över 43 kilometer och superlånga Fjällmaraton 100 kilometer.

2. Öppet Fjäll. Flyttad från 27 juni till 8 augusti.

3. Bydalsfjällen. 22 augusti.

– Vi arrangerar tolv lopp under den här perioden, så det har vuxit sedan vi startade allting. Då hade vi 50 deltagare. Nu har vi totalt 4 000 deltagare och vi är också två heltidsanställda, säger Patrik Nordin, som var den som kom med den ursprungliga idén med fjällmaraton.

Nu har han fått hjälp från alla håll, inte minst från Trillevallens SK, som är funktionär i de tre arrangemangen.

Öppet Fjäll är den senaste idén i konceptet med att springa på fjället. Där är målgruppen en annan än den tävlingsinriktade sekundjägaren.

De två distanserna, 43 och 26 kilometer, riktar sig till de deltagare som under under lugnare former vill uppleva Fjällmaratonlederna. Starttiden är utökad, vilket ger möjlighet att i stort sett vandra genom banan. Diverse matstationer finns dessutom utplacerade längs banan, där det serveras mat med lokal prägel.

Öppet Fjäll är ett alternativ för de som inte vill eller kan springa den stora Fjällmaran, 3 augusti.

Patrik Nordin kan inte göra annat än att hoppas just nu. Dels att reserestriktionerna ska lyftas, dels att förbudet mot sammankomster med mer än 50 personer ska ändras till åtminstone 500 personer.

– Det vore otroligt trist om vi inte kan genomföra årets tävlingar eftersom vi har fått VM-status (på Fjällmaran), säger Nordin.

– Om vi kan genomföra loppet (1 augusti) kommer vi att ha hela världens ögon på oss. Den organisation som driver den här typen av VM-tävlingar har valt ut sju lopp över hela världen, varav vi är ett. Årets två första lopp, i Sydamerika och Italien, har ställts in så då kommer vårt lopp att vara ett av de mest uppmärksammade i världen, säger Nordin.