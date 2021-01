Här är de inblandade i nyårsmordet i Sollefteå kommun – länsbo bland de misstänkta

Det var under nyårshelgen som polisen uppdagade händelsen i en by i Sollefteå kommun. En till synes idyllisk by där de flesta husen är faluröda. Nära till skog och naturliv och utan stadens muller. Byn förvandlades över en natt från en stillsam plats till en misstänkt mordplats.

Under nyårsdagen greps tre personer, en kvinna och två män av polisen. De anhölls senare av åklagare och sitter sedan den 4 januari häktade.

Kvinnan misstänks för mord och de två männen misstänks för skyddande av brottsling. Kvinnan är i 45-årsåldern och männen är i 50-årsåldern. Den avlidne är en man i 70-årsåldern.

Kvinna, 45-årsåldern

Kvinnan som nu sitter häktad misstänkt för mord är tidigare ostraffad, men anmäldes i december 2020 till Integritetsskyddsmyndigheten, före detta Datainspektionen, för att ha kameraövervakat den fastighet där mordet misstänks ha skett.

Bodde fram till i våras granne med den misstänkta mordplatsen men bor sedan i höstas på en adress längre bort. Har bott i området sedan 2013.

Man, 50-årsåldern

Granne med mordoffret som är häktad misstänkt för skyddande av brottsling. Har tidigare domar som fallit mot honom. 2014 dömdes mannen i tingsrätten för misshandel och våldsamt motstånd i samband med ett krogbesök på en annan ort i Sverige.

Han har varit folkbokförd i det misstänkta mordhuset, under ett år samtidigt som offret, men flyttade därefter – för två år sedan – till den adress där den häktade kvinnan nu är skriven. Därifrån flyttade han i höstas, då han skrev sig i grannhuset till den misstänkta mordplatsen, där den mordmisstänka kvinnan alltså även hon tidigare bott. Har bott i området sedan 2014.

Man, 50-årsåldern

Den tredje personen, en man i 50-årsåldern, är också häktad misstänkt för skyddande av brottsling. Mannen är tidigare inte dömd och är hemmahörande i Jämtlands län.

Man, 70-årsåldern

Misstänks ha bragts om livet av kvinnan som nu sitter häktad misstänkt för mord. Tidigare har mannen ett flertal domar mot sig, bland annat för olika trafikbrott och för ekonomisk brottslighet– där han dömdes till 18 månaders fängelse. Har varit skriven i huset i tre år. Mannen köpte under 2018 en bil som ägts av både den häktade kvinnan och en av de häktade männen.

Enligt uppgifter till Allehanda.se har det varit ett kyligt klimat under en längre tid mellan de tre personer som nu är häktade, misstänkta för inblandning i mordet, samt den avlidne mannen.

Det ska ha varit orsaken till att den nu mordmisstänkte kvinnan bytte bostad och flyttade längre bort från den avlidne mannen.

På huset där det misstänkta mordet har ägt rum har fastighetsägaren även satt upp skyltar där det uttryckligen står att två av de nu häktade personerna inte äger tillträde. En överträdelse skulle enligt skylten beivras av fastighetsägaren.

Åklagaren har fram till den 18 januari på sig att väcka åtal eller begära mer tid.