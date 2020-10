Här är företagen som växt snabbast i länet – vinnare: ”Det finns risker med att växa snabbt”

Tidningen Dagens Industri har offentliggjort vinnarna i sin tillväxttävling Årets gasell. Lennart i Salom AB toppar listan över de snabbast växande företagen i Jämtlands län.

– Det är roligt att få uppmärksamhet efter allt hårt slit, säger ägare Lennart Olofsson.

Under åren 2016-2019 ökade byggbolaget från Hackås sin omsättning med 264 procent. I fjol uppgick omsättningen till 16,3 miljoner kronor.

Lennart Olofsson förklarar den ökade omsättningen dels med att jobben håller hög kvalitet, dels med att bolaget har ett nytt sätt att tänka på.

– Marknadsföringen i sociala medier har gett resultat. Dessutom har vi anställt projektledare som har tid att noggrant gå genom uppdrag med kunder.

När Lennart Olofsson startade enmansföretaget 2012 byggde han badtunnor och bastubyggnader. I dag har verksamheten breddats till att bolagets 15 anställda utför allt som rör renovering och husbyggen.

Sedan starten har målet varit att årligen öka personalstyrkan med en eller två anställda tills bolaget har 20 anställda. Bortsett från de senaste två åren har personalökningen följt strategin. Efter en större ökning återgår Lennart i Salom nu till att årligen anställa en eller två personer.

– Det finns risker med att växa snabbt. Vi tänker långsiktigt och vi vill inte dra på oss lån och skulder. Det är viktigt att hinna växa in i rollen innan man tar nästa steg.

På Gasellkartan återfinns bolag som ökat omsättningen med minst 100 procent under åren 2016–2019. Sett till antalet invånare har Jämtlands län nästflest gaseller i hela landet. I Jämtlands län finns 11,5 gaseller per 100 000 invånare. Flest gaseller finns i Stockholms län, 11,7 per 100 000 invånare.