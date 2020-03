Här är resultat från JSM-premiären i Åsarna

H 19-20, 20 km (62) 1) Truls Gisselman, Rehn 55.14, 2) Johan Ekberg, Nacka Värmdö 55.20, 3) Gustav Kvarnbrink, IFK Umeå 55.35, 4) Jonathan Norder, Hallby 55.44, 5) Anton Eriksson, Sollefteå 55.52, 6) Martin Mickels, Bålsta 55.56... 15) Ossian Rosenberg, Åsarna 58.06, 17) Erik Engelin, Offerdal 58.37, 29) Jesper Persson, Åsarna 59.58, 30) Sven Leander, do 1.00,16, 38) Linus Jonsson, do 1.01,26, 47) Henrik Millestu, Utrikes 1.03,49.

D 19-20, 15 km (46): 1) Louise Lindström, Högbo 49.27, 2) Moa Hansson, Landsbro 50.52, 3) Elin Andersson, Stugun 50.52, 4) Hanna Abrahamsson, Eksjö 50.59, 5) Maria Novak, Offerdal 51.00, 6) Ida Lundgren, IFK Umeå 51.16.... 8) Julia Albertsson, Stugun 51.36, 13) Emma Jönsson, Östersunds SK 52.57, 16) Gabriella Pålsson, Utrikes 53.21.

D 17-18, 10 km (69): 1) Märta Rosenberg, Duved 30.54, 2) Lisa Eriksson, Strömnäs 31.58, 3) Lisa Ingesson, do 31.58, 4) Hanna Lundberg, Luleå Gjutaren 32.19, 5) Tove Karlsson, Täby 32.30, 6) Saga Fältenhag, Högbo 32.32.... 18) Wilma Johansson, Åsarna 34.31, 25) Frida Poromaa, do 36.06, 31) Anna Jonsson, Duved 35.40, 34) Klara Roos, Ås 35.44, 44) Minna Johansson, Östersunds SK 36.28.

H 17-18, 15 km (81): 1) Edvin Anger, IFK Hedemora 43.38, 2) Jens Junes, IFK Umeå 43.76, 3) Nils Bergström, Domnarvet 43.51, 4) Carl Rune, Täby 43.52, 5) David Lantto, Gellivare 43.53, 6) Henri Murto, do 43.53... 10) Oskar Algotsson, Åsarna 44.51, 12) Gustav Hedström, Östersunds SK 44.52, 21) Leo Svahn, do 45.48, 23) Tor Rönnestrand, Ås 46.01, 41) Victor Berglund, Duved 47.34, 53) Isac Morin, Utrikes 49.24, 58) Jon Oscarsson, Ås 49.51, 64) Hannes Sjölund Myhr, do 50.02.