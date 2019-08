Här laddar Rival Sons upp med wakeboard i Surfbukten inför fredagens spelning

Rockbandet Rival Sons från Kalifornien är på Storsjöyran för andra gången. Senast var de här 2015, men hade då inte hunnit få sitt stora genombrott. Men sedan dess har de turnerat med bland annat Rolling Stones och suttit i stora amerikanska talkshows som Jimmy Kimmel Live.

På Spotify har deras största hit "Do your worst" närmare 12 miljoner lyssningar.

Under fredagskvällen spelar de i Badhusparken. Men bandmedlemmarna har också hunnit med att turista i Östersund under guidning av Simon Jaktlund, eller "the mountain guy" som Todd Ögren kallar honom.

– I går tog han upp oss till ett torn här på berget här ovanför (Frösön) för att uppleva solnedgången, det var grymt fint. Och nu är vi här vid hans ställe (Surfbukten) för att kolla in det.

Vad minns ni från förra besöket på Storsjöyran?

– Det här vackra landskapet, alla vackra människor och att det var en så härlig energi på hela festivalområdet.

Medan vi står och småsnackar har trummisen Michael Miley tagit sig ut på wakeboard under uppsikt av Simon Jaktlund.

Ni är inte rädd att han skadar sig inför spelningen nu?

– Nej, han är nog den av oss som klarar det där bäst, säger Scott Holliday, gitarrist.

– Ja, det är mer troligt att han glömmer kvar plånboken här, skrattar Todd Ögren.

Fakta: Rival Sons

Bildades: 2009 i Kalifornien, USA.

Medlemmar: Jay Buchanan, sång och gitarr, Scott Holiday, gitarr, Mike Miley, trummor, Dave Beste, bas. Turnerande medlem: Todd Ögren, keyboard.

Album: ”Before the fire” (2009), ”Pressure and time” (2011), ”Head down” (2012), ”Great western valkyrie (2014), ”Hollow bones” (2016) och ”Feral roots” (2019).

Antalspelningar på Spotify:

”Do your worst” – 11 976 435

”Too bad” – 2 122 344

”Keep on swinging” – 12 450 824

”Feral roots” – 2 283 223