Här öppnar Ian Burchnall upp dörren till sitt eget hus – och gör första intervjun på svenska: ”Förstod man det där?”

Det tog 30 omgångar och en närmast bottenlös röra av energikrävande händelser. Men när han bockat av sina sista arbetsuppgifter inför det mycket välkomna uppehållet kommer godkännandet.

Vi får komma hem till familjen Burchnalls hus.

Bilarna sladdar den isiga Rådhusgatan fram. De parerar rondeller, trafikljus och övergångsställen med samma respekt som om de vore ett lag från de lägre divisionerna som ställs mot ett i den absoluta toppen.

Försiktigt och alltid nära till handbromsen. Att gå bort sig nu kan få ödesdigra konsekvenser.

Men till slut, efter ett par svårmanövrerade kurvor och lika många övermodiga fotgängare, kan Ian Burchnall, 36, öppna upp ytterdörren till sitt hem.

Insidan av tvåplansvillan ger inga övertydliga tecken på att det huserar en trebarnsfamilj där. Några jackor i hallen, spjälsängen för snart ettårige Leo under trappan och teckningar på kylskåpet av Scarlett, 5, och Thea, 4.

Men skenet kan bedra. Vanligtvis utbryter "kaoset" senare på eftermiddagen när hela familjen är samlad.

– Det ska bli skönt med ett uppehåll, säger Burchnall som är i slutskedet av packningen inför avresan till England och några veckor semester.

Förståeligt. På många sätt fungerar den korta färden från redaktionen ut till Odensala som en illustration för Östersunds FK:s säsong 2019: fylld av hinder som aldrig tillåter föraren att slappna av.

Nu kan han det, Burchnall. För vad som måste betecknas som en av de längsta säsongerna en allsvensk klubb gått igenom tog slut med publikens applåder på Storsjöteatern när spelare och ledare genomförde årets kulturshow.

Visserligen saknas fortfarande många miljoner innan ÖFK kan andas ut och nästa vecka väntas besked om elitlicensen för nästa år.

– Men jag försöker att inte tänka på saker som jag inte kan påverka.

Med allt som hänt under 2019 är det svårt, för att inte säga näst intill omöjligt, att sortera och summera alla händelser som hänt runt Burchnall och hans arbetsgivare. När spelarna under stora delar av säsongen inte gjorde intervjuer med Sporten ledde det till att klubbens tränare förmodligen fick svara på fler frågor än någon annan allsvensk tränare,

Och antalet frågor har bara accelererat i takt med att kriskarusellen drog igång på allvar under sommaren.

När han slår sig ner vid det avlånga köksbordet, med eftermiddagsljuset i ansiktet och blicken ut mot vardagsrummet, har jag en fråga som står högst upp i anteckningsblocket:

Hur mår du?

– Jag mår okej.

Mer hinner han inte säga om sitt eget sinnestillstånd innan det följer en längre harang om den positiva säsongsinledningen, spelarförluster, spelarförvärv, svaga höstresultat, avgångskrav och en ekonomisk kris.

Det är som att trycka på "play". Ett förinspelat meddelande.

Kommer du ihåg vad frågan var?

– (lång paus) Hur jag mår?

Ja, och hur har det varit att stå mitt i allt?

– Jag lärde mig väldigt mycket av min tid i Viking Stavanger. Då gick klubben också igenom en svår ekonomisk tid och jag tror det har hjälpt mig att hantera det som varit här.

Hur då?

– Om man bara läser det som står i media är det lätt att få bilden av att allt är dåligt. Det blir en viss dramaturgi. Men vi har en annan vardag där vi träffas på morgnarna, äter frukost och skrattar tillsammans också.

– Jag har försökt förmedla det som varit positivt till spelarna och de har gjort det fantastiskt bra som kommit till träningarna på bra humör och verkligen försökt utveckla sig själva och laget.

Återigen förskjuter han samtalet från att handla om sig själv till spelarna och laget. Men då avbryts vi av att frun Frances kommer instapplande med lille Leo som efter en kortare turné över köksgolvet hamnar i pappas knä.

En vanlig dag brukar barnen få träffa sin pappa först vid 18-tiden. Allt som oftast blir det Frances som fixar med maten och Ian som sen lägger barnen.

– Sen brukar vi hamna där, säger Ian, och pekar på den stora divansoffan.

Man skulle kunna tro att att tankarna på fotboll tar slut där någonstans. Icke. Är det Champions League-kväll finns chansen att båda sitter fastklistrade framför tv:n.

– Och ibland kan hon plötsligt säga något om vem som leder superettan.

Fotboll är dock inte den enda bollsporten som intresserar Ian Burchnall. Vid ett par tillfällen har han tagit sig upp till golfbanan (handicap: 26) och dessutom har han under året börjat spela tennis i stans korpenliga.

– Jag är helt okej. Har till och med vunnit någon match, haha.

Har du alltid varit intresserad?

– Framför allt när jag var yngre och Andre Agassi var som störst.

För Frances har det varit svårare att hitta ett ordentligt sammanhang. När familjen bodde i Stavanger tog hon ett deltidsjobb på ett café och skaffade sig flera vänner. I Östersund har omställningen inte gått lika lätt då hon flyttade hit med deras två döttrar och en nyfödd son.

– Jag har kontakt med flera i klubben, men försöker samtidigt hålla en viss distans. Men vi har några grannar som hjälper oss en del, säger Ian.

Barnen, däremot, verkar ha funnit sig till rätta och den äldsta dottern behärskar svenskan betydligt bättre än sin pappa.

Vid intervjutillfället lät Sporten Ian Burchnall genomföra sin första intervju på svenska. Se resultatet i tv-spelaren nedan:

Frances hinner knappt komma innanför dörren innan hon beger sig igen. De sista ärendena ska bockas av innan de kan sätta kurs mot hennes familj i Cambridge och sedan Ians dito i Leicester.

Då får han förhoppningsvis tid att läsa mer ur "21 lessons for the 21st century", lyssna ikapp fotbollspoddden "The Blizzard" eller bara försvinna bort i någon av Oasis-plattorna.

– Jag gillar att lyssna på hiphop också, men jag klarar inte av det som spelarna lyssnar på i omklädningsrummet.

Det slipper han nu, åtminstone i ett par veckor. I början av januari är det tänkt att spelarna ska samlas igen. Då hoppas han att klubben kan få en omstart och i lugn och ro jobba mot en ny allsvensk säsong.

– Jag tycker att vi lade en bra grund i slutet av säsongen. I matchen mot Djurgården, till exempel, kunde man inte se vilket lag som låg i toppen eller botten. Vi har ett ungt, spännande lag med spelare som tagit flera steg den här säsongen.

Om de klarar av, eller ens får chansen, att ta ytterligare kliv får tiden utvisa. Och innan dess ska batterier laddas.

– Just nu ser jag mest fram emot att tillbringa mer tid med familjen.