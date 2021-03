Hårda vindar stänger vägar i fjällen: ”Svårt att ta sig fram”

Jämtland ser dock ut att klara sig undan det allra värsta ovädret och effekterna av de hårda vindarna är än så länge relativt få. Sedan onsdagen har en klass 1-varning utfärdats för hårda vindar i Jämtlandsfjällen och en del vägar i länet har fått stängas av på grund av blåsten.

– Vi ser inte att det har varit några större störningar i form av olyckor i Jämtland men vi har några vägar som påverkas. Väg 531 mellan Mittådalen och Ljungdalen, 1019 till Storulvån och även väg 322 från Staa till riksgränsen är alla stängda på grund av hårt väder, säger Lii Hylander, presskommunikatör på Trafikverket.

Vägen till och från Storulvåns fjällstation stängdes av redan under onsdagen och väntas preliminärt öppna först fredag morgon igen. Även väg 531 kommer att vara stängd till fredag morgon.

Under torsdagsförmiddagen har tågtrafiken i länet klarat sig utan störningar trots blåsten men ovädret ska under dagen röra sig norrut över landet. Samtidigt som ett större snöfallsområde är på väg in över Jämtland som kan ge rikligt med snö på sina håll.

På sin hemsida varnar Trafikverket för hårt väder med risk för dålig sikt och snödrev och uppmanar folk att hålla sig uppdaterade innan de ger sig ut i trafiken.

– När vi stänger vägar så är det generellts sett för att det blåser så pass mycket att det kan vara svårt att ta sig fram. Det är ungefär som med järnvägen att man stänger av i förebyggande syfte för att det exempelvis kan hända att det faller träd över den eller något annat. Vi har såklart koll även i Jämtland och kontakt med våra entreprenörer i regionen. Vi håller koll på hur vädret ser ut och utvecklar sig men än så länge har vi inte sett några störningar för tågen, säger Lii Hylander.