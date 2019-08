Härdalsbuda dubblade sortimentet första året: "Mer än jag vågade drömma om"

– När jag flyttade hit för fyra år sedan träffade jag sällan folk. Vi behövde en träffpunkt i byn. Nu säljer vi 40-50 fika om dagen. Det är mest ortsbor som kommer in. De kommer in här på morgonen, och säger "vi träffas på affären". Så kommer de in och fikar. Vi som bor här har långt till service. Vi behöver sällskap och allting, säger Mikaela Karlsson, som leder arbetet i butiken.

Vilka är det som handlar här?

– Det är främst ortsbor. De är mer köptrogna än jag vågade drömma om. Vi har en önskelåda som folk är väldigt duktiga att använda, de ger förslag på varor vi ska ta in. Det är tack vare ortsborna jag kan ha butiken.

Sommarstugeägare kanske kommer och handlar också?

– Ja, vi säljer en hel del husgeråd, som vispar och saxar. Det är kul att de handlar här, i stället för på större billigare butiker på vägen hit. Jaktlag kan höra av sig och fråga vad vi har. Så handlar de bara det vi inte har på andra ställen, och resten här. Det är roligt att de stödjer butiken.

Har du fått några speciella förslag på varor att ta in, något som du minns särskilt?

– Ja, det kan vara bilbatterier eller ensilagetejp. Ensilagetejp vet jag inte ens om det går att få tag på i Sveg. Jag har kört traktor i flera år, så jag vet hur lätt det är att köra sönder balar.

Mikaela Karlsson har många års erfarenhet av att jobba i butik, och även driva den. Men att äga rörelsen är något nytt.

– Det var mycket planer och funderingar när jag började med den tomma lokalen. Det gällde att komma på rutiner för hur vi ska sköta allting, och göra bokföring. I början fick vi ett nytt kylsystem, och när vi knappt hade något lager blev det mycket att göra.

En gång i månaden har pensionärer tio procents rabatt, och då säljer butiken kaffe och kanelbulle för tio kronor.

– Då är det fullt här. Det är väldigt hög ljudnivå i caféet. Då får man reda på allt.

Hur ser framtiden ut?

– Det är väldigt tråkigt att servicehuset Mobacka ska lägga ned. Jag önskar att någon kunde ta tag i det och driva det. Det finns ju en läkarmottagning vägg i vägg. Men det finns framtidstro. Folk vill flytta hem. Nu har värdshuset öppnat, och det är mycket aktivitet på campingen. Det ska komma hit 500 personer i och med vindkraften. Jag hoppas att de handlar här, och att vi kan glida med på den vågen.