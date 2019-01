Christin klarade sig från böter på sin snöskoter: ”Konstigt att polisen här i Sverige inte brydde sig”

Vi har tidigare berättat om Christin Åhs i Hede som fick böter för fortkörning med sin snöskoter på en väg i Nederländerna– där har varken Christin Åhs eller hennes gamla skoter från 1985 varit. Från avsändare CJIB var beskedet att hon skulle betala böter för fortkörning på en väg i Haarlem. Klockan 14,46 den första januari hade hon minsann dundrat förbi en fartkamera i Haarlem, en ort som ligger ett par mil väster om Amsterdam.

I 62 km i timmen skulle hon med sin gamla japanska snöskoter passerat fartkameran. Högsta tillåtna hastighet på vägsträckan är 50 km i timmen och ett brev med bötesbelopp på 72 euro kom per post.

Hon kontaktade då den svenska polisen. I telefon fick hon då rådet att gå in på närmaste polisstation och göra en anmälan. Det handlade troligen om någon som vill blåsa folk på slantar trodde Polisen.

Jag förstår inte vad de säger och de förstår absolut inte mig.

- Det blev att åka till Sveg, 15 mil tur och retur, men det visade sig vara helt i onödan. I tisdags fick jag ett brev att förundersökningen lades ner, säger Christin. Om det var ett bluffbrev eller nåt annat kollade polisen aldrig upp.

- Eftersom det handlade om en myndighet i Nederländerna är det ju svårt för mig att kontakta dom. Jag förstår inte vad de säger och de förstår absolut inte mig, säger Christin.

När TH kollade upp ärendet och fick kontakt med CJIB löste sig ärendet snabbt.

”We checked the license plate and I can confirm it is not your snowmobile. We have cancelled the fine in your name, you won't have to pay the fine.”

Med andra ord, bilden de hade var inte på en snöskoter och att Christin slipper böterna.

- Skönt att lägga det här bakom sig, men nog är det lite konstigt att polisen här i Sverige inte brydde sig, säger Christin

Fotnot: CJIB, är ett verkställande organ för det nederländska justitie- och säkerhetsdepartementet CJIB är huvudsakligen engagerad i insamling av böter och administrativa kostnader baserat på lagen om administrativ tillämpning av trafikreglerna.