Jon Henrik Fjällgren kritiserar beslut om vargrevir i länet: ”Jag vill inte vara den som matar vargen med mina renar”

Den 9 maj beslutade Naturvårdsverket om vargföryngring i Jämtlands län och miniminivån för vargar som tillåts går därmed från noll till tio stycken. Trots att samebyarna och markägarna efter 14 års förhandlingar kommit överens och skrivit ett avtal om renbete i hela Härjedalen står Naturvårdsverket fast vid sitt beslut om vargföryngring i området.

Jon Henrik Fjällgren skriver i ett instagraminlägg att han inte vill ha en vargföryngring i sin egen eller någon annans renflock. Även andra renskötare i länet har varit mycket kritiska och Sametinget beskriver beslutet som ett slag i ansiktet på de renskötare som redan i dag driver sina verksamheter med knappa marginaler.

”Jag tycker vargen är ett fint djur men jag vill inte vara den som matar vargen med mina renar å framtid. Jag vet att folk kan bli arga och irriterad av denna text men oftast är det för att dom inte förstår eller vill förstå hur illa de drabbar oss som sliter med dessa näringar,” skriver Jon Henrik Fjällgren.

Ersättningen en renskötare får för en dödad ren är enligt honom ingenting i jämförelse med värdet på de renar som blivit tagna av en varg.

”Många säger i okunskap att man skall stänga in renarna eller hålla koll på dom bättre och så vidare, att stänga in dessa djur skulle vara förödande för djuret som lever av naturens tillgångar och är ett djur som behöver denna frihet för att kunna leva och må bra precis som älgen, rådjuren och många andra levande djur i skog å mark. Nu tänker många säkert (Ja då borde vargen få leva på samma sätt). Vargen ska självklart få leva i det fria och jakta som den måste för att överleva men problemet blir när den placeras just där de bedrivs dessa näringar och den kan ta ofattbart mycket renar när den väl håller på. Den skadar fem stycken men äter bara en. Och för någon som kanske bara lever av renskötsel och har 150 renar att leva på har redan svårt att klara sig, så blir detta en enorm förlust,” skriver Jon Henrik Fjällgren i inlägget.