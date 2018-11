Marcus Åsling: Vindkraftsmotstånd är bara förändringsovilja

Det råder delade meningar om den saken.

Uttrycket brukar användas som diplomatisk förklaring när två parter är väldigt oense om en sak. Vindkraftsetableringarna i Lillhärdalsområdet är inget undantag.

I ÖP kunde man läsa om att etableringen av 57 vindkraftverk på Åndberget, Lillhärdal nu har fått grönt ljus. Tidningen Härjedalen har även tagit upp den osämja som finns kring utbyggnaden av vindkraft i Härjedalen och Lillhärdalsbygden.

Osämjan erbjuder egentligen inget nytt under solen. Varken tid eller plats är unikt. Överallt där vindkraft etableras möts investeringen av en minoritet som agerar klagokör. Vindkraftverken beskylls för mycket; det är taskigt mot småfåglarna, det låter eller så syns det. Samma klagokör hörs när en avverkning sker så pass nära tomten att utsikten förändras, eller något senare när ny plant planteras på samma mark.

Man är inte emot vindkraft (eller skogsavverkningar) per definition. Men just i det enskilda fallet finns synnerligen ömmande omständigheter som gör förändringen olämplig i just detta speciella ögonblick.

I grund och botten handlar klagokören om en sorts kritisk inställning till förändring. Oförändrat erbjuder sinnesro. Den inställningen delar vindkraftkritiker i Lillhärdal med innerstadsboende stockholmare som beklagat sig över att Slussen ska byggas om.

Vindkraftens försvar hörs mer sällan; om hur den bidrar till en byapeng, lokala arbetstillfällen inom exempelvis entreprenad och att vindkraften är en del i lösningen för ett fossilfritt Europa. I dagsläget är endast 28 procent av den energi som produceras inom EU förnybar. Det säger sig själv att det är ohållbart och att det finns en affär att hämta för Sverige om vi med våra naturliga förutsättningar exporterar grön el till Europa.

Vilken tur att de flesta vänjer sig – och gillar förändring. Förändring är utveckling, så var det när stenarna lyfter ur älven för att flottningen skulle fungera, så var det när bilvägarna anlades. Det är klart att förändringen kommer med konsekvenser, som att vår landskapsbild ändras.

Vill man ha utveckling i en bygd då måste man också acceptera att det kommer innebära förändringar.

Det blir paradoxallt. Först hörs upprörda och besvikna röster över att världen har glömt oss på glesbygden och att alla satsningar sker i städerna. Så plötsligt pågår etableringen av en ny grön miljardindustri utanför våra fönster, en industri som hela vår planet är beroende av att den genomförs fort nog. Då beklagas det istället över att man ska tvingas se vindsnurror utanför fönstret.

Synen av metall, plast och elektricitet som bryter igenom naturen är utveckling. Att varken kunna se eller höra ekonomiskt aktivitet är ett svaghetstecken. Välkomna förändringen för det är den som möjliggör att människor kan bo kvar.