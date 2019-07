Sista sommaren med Blom-Nisse: "Men jag kommer antagligen tillbaka"

Nästa vår är det inte Blom-Nisse som kommer med våren till Sveg. Med ålderns rätt lämnar han över sin verksamhet till Johan Wängdahl som nu arbetar för honom.

– Men jag kommer att jobba för Johan första sommaren i alla fall, så jag kommer antagligen att stå här nästa år också, lovar Blom-Nisse.

Han är lite osäker på när det hela började men från 1978 finns det papper på att han var i Härjedalen och sålde blommor.

– I början stod jag även i Hede och Funäsdalen under några år. Sen blev det så mycket här i Sveg att det var omöjligt att hinna mer.

Nisse har haft verksamhet i Skutskär också, den har äldste sonen tagit hand om. Själv har han alltid hamnat i Sveg.

– Jag trivs superbra här, det är fantastiskt bra folk här, säger Blom-Nisse.

Varje vår brukar Nisse packa upp sin blommor i början av maj, sedan stannar han en bit in i juli. Under den perioden är det jobb varje dag. Det är uppstigning 04.30 och sedan rullar det på. I arbetstid räknar han med 15 timmar per dag.

– Under månaderna i Sveg jobbar jag motsvarande en normal halvtidstjänst utslaget på ett år. Det är inte bara att stå och sälja blommorna, det är mycket kringarbete och skötsel också. I år var det riktigt jobbigt när det var kallt och kom snö.

Förut så bodde han i sin husvagn vid blommarna på Ica-parkeringen men numera har han hyrt in sig på campingen.

– När jag bodde i husvagnen hände det att några buspojkar kom och gungade på vagnen. Jag sprang ut i kallingarna och jagade dem, det var nog en rolig syn och det var väl den de ville åt. Jag skulle ju givetvis bara legat kvar.

Vem är då Blom-Nisse under resten av året?

– Jag bor på en hästgård i Bollnäs, är travintresserad men har ingen häst nu. Men man vet aldrig, kanske blir det lite mer tid över nu. Sen gillar jag att åka utomlands.

Vilken är din personliga favoritblomma?

– Det är stjärnöga, den är lättskött, blommar länge och är frosttålig.

Går du i pension nu?

– Nä, nästa sommar kommer jag säkert att vara här och hjälpa till. Man måste vara två stycken. Men sen får vi se hur det blir.