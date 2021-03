Harlaut fick revansch – klar för final

"Det känns otroligt härligt faktiskt, jag tycker jag fick den poäng jag var värd idag. Jag gjorde rätt liknande åk som jag gjorde i VM men la till ett extra varv och en annan rotation på sista hoppet för att vara säker, jag ville verkligen inte missa en till finalplats", säger Harlaut i ett pressmeddelande.

"Finalen känns bekvämare, jag tycker otroligt mycket mer om att köra final än just kval. Nu är det final så då kommer jag bara köra det bästa åket jag kan köra och har tre chanser på mig att sätta ner det, jag ska köra all in."

Även Jesper Tjäder är klar för final.

"Det gick helt enligt plan, jag startade som trea i mitt heat och coursen var helt perfekt. Jag hade en ganska hög poäng, 90,25, så det var inte lika nervöst den här gången som på slopestylekvalet på VM.

Däremot missade den nyblivne världsmästaren i big air, Oliwer Magnusson, finalen efter en elfteplats i sitt heat.

Ingela Ahlberg/TT