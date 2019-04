Sune nära döden i det iskalla vattnet: "Lars och Mari-Louis räddade mitt liv"

Det var en fredag i mars den dramatiska händelsen utspelade sig i Hedeviken. Med några sekunder tillgodo kunde Sune räddas ur vattnet. Detta en dag som det mesta var som vanligt för fiske- och friluftsintresserade Sune. Således tog han med sig sitt fiskespö vid halvtvå-tiden för att försöka fånga en eller två fina öringar. Skulle han bli utan så skulle det inte spela nån roll. Huvudsaken att få göra några kast och njuta med Sonfjället som en mäktig fond. Att på det här sättet kasta bort en timme är bra för både kropp och själ resonerar Sune.

Men den här fredagen gick det ordentligt illa. När han gjorde ett skutt mellan två bryggor där vid fiskodlingen halkade han till.

- Jag tappade balansen, sen såg jag bara luftbubblor och sedan blev det kallt, rikligt kallt, berättar Sune.

Han vevade med armarna och lyckade komma upp med huvudet ovanför vattenytan. De stora stövlarna och grova kläderna drog åt sig vatten och blev tunga. Sune fick med händerna tag i en brygga men att försöka ta sig upp var omöjligt.

- Helt omöjligt, jag kämpade för mitt liv. När jag förstod att jag inte kunde ta mig upp själv skrek jag på hjälp.

Vattendjupet är åtta meter där han låg.

Ett hundratal meter därifrån passerade flera bilar på bron. Sune skrek så att halsen började blöda. Någonstans mellan 15 till 20 minuter låg han där och kämpade i det kalla strömmande vattnet som var två grader. Hans kroppstemperatur började snabbt avta och han berättar att han tillslut kände värme. Detta i samma veva han själv började ta farväl från sina nära och kära. Hur ska frun Alma klara sig ensam hemma i huset, barn och barn skulle han aldrig träffa mer. Och någon mer öring blir det inte. Sonfjället försvann som i en dimma där han låg. Sunes fingrar hade för länge sedan domnat bort och allt verkade kört.

Det var då han långt bort i sina tankar och som i en dröm hörde någon som skrek ”Sune”.

- Efter det minns jag inget, säger Sune

Det var Lars Nilsson som kom springandes. Lars var hemma hos mor och far och det var mamma Mari-Louis som hörde ropen på hjälp nerifrån sjön. Detta just när hon steg ur bilen hemma på gården och var på väg in i huset.

- Visste inte vad det var, men skyndade på in och berättade för Lars. Lars i sin tur reagerade blixtsnabbt, hoppade in i bilen och körde ner till fiskodlingen där ropen verkade komma ifrån.

- Jag såg bilen, men ingen Sune. Jag ropade och sprang ut mot bryggorna. Jag såg honom och lyckades dra upp honom. Sune andades men annars var han borta, säger Lars som rev av Sunes våta kläder och bäddade in honom sina egna.

Lars ringde 112 varvid ambulans larmades. Han såg till att andningen fungerade och gjorde sitt bästa för att hålla Sune varm. Ambulansen från Hede var snabbt på plats och kroppstemperaturen uppmättes då till 32 grader. Sune skickades vidare med ambulanshelikopter till Östersunds sjukhus där de konstaterade att han åkt på en rejäl lunginflammation. I måndags kunde han återvända hem.

Han är djupt tacksam att han fick hjälp. Lars och Mari-Louis är hans hjältar.

- Utan dem har jag inte suttit här idag, säger han med tårar i ögonen och ger Mari-Louise en kram.

Lars och Mari-Louise är glada att det gick så bra. Men hjältar? Nä…

- Jag är glad att det gick så bra som det gjorde, sen är det naturligtvis skönt att vi agerade som vi gjorde. Men det har nog de flesta gjort, säger Lars Nilsson.

Så här i efterhand så förstår vi hur ödet kan vara. Att han ropade på hjälp just under den korta tid som jag gick ur bilen, säger Mari-Louis.

-Otroligt skönt att det slutade på ett bra sätt.

Håkan Persson