Hej Främling mister storsponsor efter brand – startar insamling: ”Vi är väldigt målinriktade”

– Till att börja med är vi såklart väldigt ledsna för Polarbröds skull. Vi har erbjudit hjälp i form av olika aktiviteter på plats i Älvsbyn, säger Maria Svensson Wiklander, ordförande vid Hej Främling i Östersund.

Samarbetsavtalet mellan Polarbröd och den integrationsfrämjande föreningen Hej Främling beskrivs just nu som ”force majeure”. Under det senaste året har Hej Främling och bageriföretaget haft ett samarbete som genererat ungefär 250 000 kronor per år till föreningen. Pengar som man nu måste försöka få in på något sätt.

– Nu har vi i sikte att vi ska få ihop pengarna, det är inget snack om saken. Vi har många anställda så vi har även en liten buffert så man inte sätter anställda i en otrevlig situation.

Hur ska ni få in pengarna som ni nu går miste om?

– Det vi har gjort nu är att vi går ut med en crowdfundingkampanj i sociala medier och kontaktar vänner vi har sedan tidigare som förhoppningsvis kan bidra med en mindre summa pengar.

Crowdfundingkampanjen kommer att vända sig till både företag och privatpersoner.

– Vi vet att stora partnerskap tar lång tid att få till, det bygger mer på en långsiktig relation. Det brukar ta minst ett år. Vi är även intresserade av mindre partnerskap.

Hur pass akut är läget för er?

– Det är inte akut likviditetsmässigt. Men vi behöver få in pengarna inom verksamhetsåret som löper från september till augusti, så innan sista augusti nästa år.

Vad skulle det innebära för verksamheten om ni inte får in pengarna?

– Vi är väldigt målinriktade och optimistiska så vi kommer få in pengarna. Men om det inte går så kommer vi behöva se över våra kostnader. Vi är en ideell förening så vi har inga större kostnader förutom vår personal.

I nuläget har Hej Främling runt 20 personer anställda. De flesta har en projektanställning.