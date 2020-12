Helikopterpiloten Niklas från Mittådalen har hela världen som arbetsplats

Niklas Fjellgren är född och uppvuxen i Mittådalen i en renskötarfamilj. Han var tidigt intresserad av kartor och kunde världens alla länder, floder och höga berg utantill. Han hade dessutom huvud för både matte och fysik och tänkte att eftersom de var tre bröder kunde inte de alla bli renskötare. På gymnasiet gick han teknisk linje, men hade fortfarande ingen riktig framtidsplan.

– Medan jag funderade på vad jag ville göra så halkade jag in på renskötsel i alla fall. Vi använder helikopter en hel del då och det var en mörk och blöt höstdag som helikopterpiloten sa "vi sticker nu, tjingeling på er". Då hade man själv ett par timmar hem i höstrusket. Då tänkte jag "nej, det där kan väl jag också göra", säger Niklas Fjellgren.

Planen var att han skulle ta helikoptercertifikat i Sverige, men i och med att han hade astma som barn fick han avslag på det medicinska gång på gång. Han skaffade böcker och började läsa teori i smyg. När han väl fick okej från läkaren hade han redan bestämt sig, han skulle ut i världen. Niklas sålde av majoriteten av sina renar och packade väskan. Första stoppet blev i San Francisco för att ta helikoptercertifikat och det gick galant.

Även om det krävs mycket för att ta själva certifikatet så är det sen den verkliga kampen börjar: att få flygtid och erfarenhet. Niklas stannade i San Francisco och tog även flyglärarcertifikat. Då kom han i kontakt med en man från Alaska som köpt en helikopter. Han skulle använda helikoptern till rendrivning och bjöd in Niklas att komma och hälsa på honom i Alaska.

– Så fort jag var klar på flygskolan så drog jag dit och hoppades på att få jobb, säger Niklas Fjellgren.

Han hamnade i västra Alaska och fick sitt första jobb som helikopterpilot i väglöst land.

Sammanlagt blev det fem säsonger i Alaska vilket gav både flygtid och erfarenhet och mellan säsongerna lockade världen igen. Han åkte runt och sökte jobb, ibland gick det bra och ibland inte lika bra.

– Allting är svårt när du inte har så mycket flygtid. Du får certifikatet men man brukar säga att det är “a license to learn” och det är det verkligen. Du lär dig hela tiden när du flyger. Har du erfarenhet så får du jobb, men har du inte det så blir det moment 22, säger Niklas.

Han fick lära sig att ta en del nej, som när han sökte jobb som helikopterpilot på tonfiskbåtar i Mexiko och när han spenderade ett halvår i Costa Rica. Inte ens när han åkte tvärs över Australien där de driver kreatur på liknande sätt som vid rendrivning fick han jobb, men det gjorde honom inte så mycket.

– Det kanske inte går som man vill, men om man kikar på det i efterhand så är det själva resan som är grejen för det är då man upplever saker, säger Niklas.

Han åkte tillbaka till Adolfström i norra Sverige där han jobbade säsongsvis. Vid det laget hade han börjat få ihop rejält med flygtimmar och han tänkte att det var dags att ge tonfiskbåtarna ett nytt försök.

Han ringde upp ett bolag och den gången gick det vägen. Han packade väskan och på juldagen 2006 åkte han till Caracas i Venezuela och mönstrade på båten som tog honom via panamakanalen till Stilla havet.

– Tonfisken är stimfiskar. Man sitter i helikopter med kikare och man ser fiskstimmen från helikoptern. Det är därför det är så viktigt med helikopter, utan helikopter får du ingen fisk. När man ser fisk cirkulerar man runt stimmet och då ser båten var du är. Det kan gå flera dagar utan att du hittar någonting och ibland kan det gå jättebra, säger Niklas.

För hans båt gick det jättebra och han fick smeknamnet "Lucky swede".

– De hade kunnat hålla på i tre månader utan att få någonting, men jag var där i fyra veckor och sedan var båten full, säger Niklas.

Sedan dess har äventyren fortsatt för Niklas. Han har flugit geologer och deras utrustning på Grönland, han spenderade ett år i Burma där han fick vara med och hjälpa till att starta landets första kommersiella helikopterbolag och flyga ministrar och munkar och han har framförallt hittat sin plats i Nepal.

– Jag såg att de sökte helikopterpilot i Nepal och jag hade alltid velat se Himalaya. Jag sökte och fick svaret "när kan du komma". Då blev det att jag åkte till Katmandu. Jag kom dit i januari 2015, säger Niklas.

Där var den huvudsakliga arbetsuppgiften att hämta hem turister som fått höjdsjuka, men även en del ministrar som behövde flygas och utrustning som skulle hämtas och lämnas i de olika lägren.

I april 2015 fick han helt andra uppgifter. Han hade precis avslutat sin lunch i Katmadu och satt ute med en kopp kaffe när han hörde ett mullrande ljud. Han förstod inte alls vad det var och tänkte att det kanske var en storm som var på väg in. Då började marken att skaka.

– Det var som att stå och surfa på marken. Då förstod jag att det var en jordbävning. När det var klart såg jag hur det kom upp rök som moln från alla hus som rasat, säger Niklas.

Dagen efter skalvet började arbetet med att rädda människor.

– Då började kalabaliken. Det var fullt med folk uppe i bergen. Först i början var det nödställda som varit ute och vandrat, men efter ett tag tog militären över logistiken, säger Niklas.

Han blev en av dem som fick i uppdrag att hämta folk åt den nepalesiska militären.

– Då fick jag flyga bosatta till militärläger. De hade militärer över hela landet, vi kunde få att “här har vi en gammal dam som ramlat och slagit sig” så då fick jag åka dit och hämta. Sen ut med mat och nödutrustning, säger Niklas.

En av de värsta upplevelserna under räddningsarbetet var när de kom fram till en by som låg i en dalgång i Langtang.

– Norr om dalgången är Langtangfjället som är runt 7300 meter. Det är brant och istäckt längst upp. Det är enorma lager av is. När det skakade så for isen ned och tog med sig allt som var under. Det var som en jättestor lavin med is och jord och allt möjligt som begravde en hel by. Den var helt borta, berättar Niklas.

Även om han fick uppleva mycket hemskt under räddningsarbetet så finns det ljusglimtar, som den lilla flickan som han fick åka tre vändor med helikoptern innan han tillslut hittade henne.

– Jag fick höra att de var på väg ned från berget med henne, men det skulle bli för mörkt innan de kom ner så jag fick åka med helikoptern och möta henne. Jag fick landa på en liten väg i bergen och fick med mig den här lilla flickan som var helt söndertrasad. Tack vare att vi fick henne till lägret på kvällen så lyckades de klara hennes liv. Då kändes det som att man hade gjort något bra. Det är då man känner att man gör nytta, säger Niklas.

Sedan dess har han fortsatt att åka till Nepal och jobba. Första vändan efter jordbävningskatastrofen, som tog dryg 8000 människoliv, handlade det om att hjälpa till att bygga upp byarna igen. Sedan har landet sakta, men säkert börjat återgå till det normala och uppgifterna är tillbaka till att hämta turister med höjdsjuka. Att Niklas gjort sig ett namn bland byborna fick hustrun Anna Thorfve uppleva när hon var i Nepal tre år efter katastrofen.

– Jag fick komma och hälsa på 2018, då fick jag flyga dit och bo hos en sherpasfamilj och sen vandrade jag ned. Vart man än kom så undrade de vem man var. “Piloten Niklas, det är min snubbe” sa jag och då. Alla visste vem han var och sa “Hälsa Niklas, han har så stort hjärta”, säger Anna Thorfve.

De kommer alltid att längta ut i världen och även om de i dag driver egen helikopterfirma i Mittådalen så kommer de att fortsätta att resa och jobba om den möjligheten ges mellan uppdragen i Sverige. Mittådalen är tryggheten där de kan ta det lugnt och tanka energi, men världen är där de hör hemma.